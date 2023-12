Ora si possono caricare anche i video nelle Note di Instagram: come funzionano Meta aveva lanciato la funzione a gennaio 2023 in Italia, ora ha creato nuovi strumenti per arricchire l’esperienza in app e pubblicare brevi filmati che si riproducono in loop per 24 ore.

A cura di Elisabetta Rosso

Sulla funzione Note di Instagram si potevano solo scrivere le frasi che, esattamente come le Story, scomparivano dopo 24 ore. Adesso la piattaforma permetterà di caricare anche i video accompagnati da una didascalia. Il filmato può durare pochi secondi e verrà riprodotto il loop. Nell'annuncio Meta scrive: “Registra un video che sostituirà temporaneamente la tua immagine del profilo solo nella parte superiore della tua posta. Sarà visibile alle persone con cui scegli di condividerlo e queste persone potranno rispondere con un messaggio."

Instagram da tempo sta integrando nuove funzioni. A luglio ha lanciato anche Threads, un’app satellite molto simile a X (fu Twitter), per accogliere gli utenti delusi da Elon Musk. In Italia sarà disponibile domani, 14 dicembre. Le Note sono state il passo prima. Il social network già a dicembre 2022 (per l'Italia gennaio 2023) ha infatti cominciato a testare l’interesse dei suoi utenti creando uno spazio diverso per la condivisione dei testi. Per farlo ha dedicato una sezione all'interno di Insragram dove poter pubblicare o semplicemente leggere frasi brevi, possono raggiungere massimo 60 caratteri. Ora ha deciso di arricchire l'esperienza permettendo di caricare anche video in loop.

Come registrare i video

Per creare e caricare il video, basta aprire la pagina dei direct e premere sulla voce "Note". A questo punto, accanto all'immagine del profilo apparirà un'icona con una macchina fotografica, dopo aver cliccato sopra si potrà accedere alla nuova funzione. A quel punto basterà registrare il video che rimarrà visibile in loop per 24 ore. Il filmato può essere condiviso con tutti gli utenti, oppure selezionare solo alcuni amici stretti che vedranno il video e potranno interagire. L'azienda sta inoltre introducendo ulteriori tool per rispondere alle note, tra questi foto, video, messaggi audio, adesivi e GIF. Se rispondi a una nota, il tuo amico vedrà quella risposta come DM.

I commenti nelle note

Non solo pubblicare, che si tratti di un video, o di una frase nella sezione Note, è importante anche commentare. L'obiettivo di Instagram infatti è proprio quello di creare uno spazio di dialogo per gli utenti. Per visualizzare le Note basta entrare nella sezione messaggi, se dall'anteprima è faticoso visualizzarle basta cliccare sopra la Nota dei vostri contatti, così potrete leggerla in un formato più chiaro. Dopo aver cliccato sulla Nota di un vostro contatto potrete commentare, in questo modo avvierete subito la vostra conversazione.