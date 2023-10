Ora puoi avere due account WhatsApp nello stesso smartphone La nuova funzione di WhatsApp è stata annunciata da Mark Zuckerberg. Per adesso sarà disponibile solo per gli utenti che utilizzano l’app dal sistema operativo Android. Per poter avere due account sarà necessario però avere due numeri di telefono.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’ultimo annuncio di Mark Zuckerberg su WhatsApp è stato discretamente breve. Giusto un paio di righe per spiegare che adesso sarà possibile passare da un account WhatsApp all’altro dalla stessa app. Il problema riguarda chi ha due numeri e quindi due account WhatsApp, di solito uno personale e uno con un numero di lavoro. Per adesso la funzione sarà disponibile solo per chi ha un sistema operativo Android.

Fino a questo momento l’unico modo per gestire questi due account era quello di avere due smartphone diversi. Ogni account infatti deve essere legato a un numero di telefono che a sua volta arriva da una Sim o di una eSim, la sua versione elettronica. Ora tutto, come confermato da Meta, dovrebbe essere più semplice.

“Oggi introduciamo la possibilità di effettuare l'accesso con due account WhatsApp contemporaneamente. Per passare da un account all'altro, come quello di lavoro e quello personale, ora non dovrai più disconnetterti ogni volta, portarti dietro due telefoni o temere di inviare messaggi dal posto sbagliato”.

Come passare da un account all’altro su WhatsApp

La nuova funzione sarà disponibile agli utenti Android. Secondo le indicazioni della piattaforma, per attivarla ci sarà bisogno sempre di un secondo numero di telefono. Per attivarla bisogna aprire l’app, andare su Impostazioni di WhatsApp, cliccare sulla freccia accanto al nome dell’account e a questo punto passare su Aggiungi Account.

Leggi anche Come scrivere in corsivo, grassetto o barrato su Whatsapp

Come usare due WhatsApp sullo stesso dispositivo

Meta sconsiglia di usare applicazioni non ufficiali per avere due account WhatsApp sullo stesso smartphone. Al netto delle Apk che consentono di passare da un account all’altro, c’è sempre stato un modo abbastanza efficace per avare due numeri WhatsApp nello stesso smartphone: usare un account WhatsApp collegato al primo numero e un account WhatsApp Business legato al secondo. Certo, questa strategia funziona solo se avete uno smartphone con doppia Sim o in grado, almeno, di supportare una Sim normale e una eSim.