Ora puoi abbandonare i gruppi WhatsApp di nascosto: come funziona l’uscita invisibile

Una funzione permette di abbandonare i gruppi senza notifiche pubbliche, mantenendo il controllo sulla cronologia dei messaggi e sulla propria privacy. WhatsApp ha mandato un messaggio a tutti gli utenti per spiegare come attivarla.

Quante volte siamo rimasti all'interno di un gruppo WhatsApp anche se ci bombardava di notifiche, intasava la memoria o semplicemente non serviva più. A bloccare, spesso, è il messaggio di abbandono, quello che compare quando un utente decide di lasciare la chat. Ora WhatsApp ha reso questa operazione molto più discreta. L'app di messaggistica ha integrato una funzione che consente di uscire in modo "silenzioso". La notifica dell'abbandono, infatti, d'ora in poi arriverà solo agli amministratori del gruppo.

L'opzione è pensata per tutelare la privacy degli utenti e concedere una via di fuga dagli inviti coatti a gruppi. Se silenziarli o ignorarli non è sufficiente, ora bastano pochi passaggi per abbandonarli senza dare nell'occhio. WhatsApp in questi giorni sta inviando messaggi a tutti i suoi utenti per spiegare come attivarla.

Uscire dai gruppi su WhatsApp: ci sono due alternative

WhatsApp distingue tra due modalità di uscita: è possibile abbandonare il gruppo mantenendo la cronologia delle chat sul proprio dispositivo oppure abbandonarlo ed eliminarlo completamente dalla lista delle chat, cancellando anche tutti i messaggi e i file multimediali ricevuti. Una volta eliminato, il gruppo non può essere ripristinato e per partecipare nuovamente sarà necessario essere invitati da uno degli amministratori.

Per abbandonare o eliminare un gruppo, basta aprire la chat e toccare il nome del gruppo per accedere alle impostazioni. Qui è disponibile il comando “Abbandona gruppo”, che consente di uscire dalla conversazione. L’utente può scegliere se mantenere la cronologia dei messaggi sul dispositivo oppure eliminare completamente la chat, rimuovendola dalla lista delle conversazioni. In quest’ultimo caso, sarà possibile cancellare anche tutti i file multimediali ricevuti nella chat, liberando spazio sul telefono.

Quando si abbandona o si elimina un gruppo, non si ricevono più nuovi messaggi e non si può più partecipare alle conversazioni. Le chat precedenti rimangono sul dispositivo solo se si decide di conservare la cronologia. In caso contrario, vengono eliminate. È importante ricordare che, se il gruppo fa parte di una community WhatsApp, uscirne significa automaticamente abbandonare anche la community. In pratica, lasciando un gruppo associato a una struttura più ampia, si esce da tutto ciò che ne fa parte.

Come controllare chi può aggiungerti ai gruppi

Sempre in tema gruppi c'è un'altra funzione che permette di tutelare la privacy. Chiunque abbia il numero di telefono, chiaramente, può provare ad aggiungerti, anche se non è presente nei tuoi contatti. Per proteggere la tua privacy, però, WhatsApp consente di scegliere chi può farlo. Basta accedere a Impostazioni > Privacy > Gruppi sul telefono e decidere se consentire a tutti di aggiungerti, limitare gli inviti ai soli contatti salvati o escludere alcune persone specifiche. Se un utente non autorizzato prova ad aggiungerti, dovrà inviarti un invito privato. Questa impostazione permette di ridurre gli inviti indesiderati e avere maggiore controllo sulle tue chat e sulla tua privacy.