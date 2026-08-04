Ora c’è un modo per pagare Amazon Prime esattamente la metà (previo accordo): come funziona Amazon Family

Amazon ha lanciato un’offerta interessante: si chiama Amazon Family e permette di estendere i vantaggi di Prime a un utente adulto che appartiene al nucleo domestico. Di fatto, previo accordo, due clienti possono dividersi il costo dell’abbonamento e pagare 24,95 euro a testa invece che 49,90 euro.

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La strategia di marketing in effetti è interessante. A fine luglio Amazon ha lanciato Amazon Family, un programma che prevede la possibilità di estendere l’abbonamento di Amazon Prime a un altro account Amazon, senza perdere ordini, suggerimenti o cronologia. Nel comunicato stampa viene specificato che l’offerta è rivolta a chi vuole estendere Amazon Prime verso utenti all’interno del proprio nucleo domestico. Da quello che possiamo leggere però i confini della promozione di Amazon potrebbero estendersi in modi che abbiamo già visto.

Alla fine del 2022 la piattaforma di streaming Netflix ha dovuto introdurre il sistema del nucleo domestico. Il problema era noto: uno dei modi più diffusi di utilizzare Netflix era quello di dividersi il costo di un account in un gruppo di amici. Metodo nominale che spesso si concludeva con l’intestatario dell’account che pagava e uno stuolo di Proci che guardavano a scrocco accumulando debiti, raramente saldati. Leggendo le regole della promozione Amazon Family sembra che Amazon voglia semplicemente allargare la platea degli utenti Prime. Vediamo come funziona.

Quali sono le regole di Amazon Prime Family

Il cliente Prime che sceglie di attivare la promozione diventa Amministratore dell’Amazon Family. Da qui può invitare un altro adulto del proprio nucleo famigliare a condividere tutti i vantaggi di Prime. Non viene definito il metodo con cui Amazon controlla che l’utente faccia parte del nucleo familiare. L’unica cosa che viene spiegata è che poi l’abbonamento a Prime dovrà essere pagato solo con un unico metodo di pagamento. In Italia il costo in questo momento è 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno.

Una volta esteso e accettato l’invito i due clienti Prime che fanno parte di Amazon Family mantengono tutte le caratteristiche dei loro profili: la cronologia degli ordini, i suggerimenti personalizzati e la sicurezza dell’account. In breve, non vengono condivise password o altri codici monouso. Non solo. L’utente Prime ospite non vedrà nemmeno quale metodo di pagamento viene usato per l’account Amazon Family. E ancora: quando viene fatto un acquisto, gli utenti possono scegliere se usare il metodo di pagamento di Amazon Family o il proprio.

L’utente ospite e l’utente che ospita possono continuare tutte le loro attività su Amazon anche se condividono il profilo. Non ci sono limitazioni. Sempre da quello che leggiamo l’account che viene ospitato su Amazon ha tutti i benefici di Prime: consegne illimitate, Amazon Music, Offerte, Prime Video e Amazon Luna. Certo, come abbiamo imparato le offerte cambiano nel tempo. E difficilmente i clienti che hanno avuto accesso a un servizio Plus poi tornano indietro. Il punto di svolta della strategia potrebbe essere anche quello di attirare nuovi clienti e poi modificare l’offerta Amazon Family o rendere più stringente il criterio del nucleo domestico.