Oggi su WhatsApp arrivano le reazioni con emoji ai messaggi A partire da oggi è possibile reagire ai messaggi di WhatsApp con le emoji. Lo ha annunciato Mark Zuckerberg, anticipando di qualche ora l’arrivo della novità.

A cura di Marco Paretti

Oggi è il giorno delle reazioni su WhatsApp. Ad annunciarlo è Mark Zuckerberg stesso sul suo profilo ufficiale, peraltro da Roma dove oggi ha un incontro a Palazzo Chigi: a partire dalle prossime ore le reazioni tramite emoji arriveranno su WhatsApp per tutti gli utenti del mondo. La novità era stata annunciata diverso tempo fa anche grazie ad alcuni leak divulgati da testate come WABetaInfo, ma finalmente ora il suo rilascio è ufficiale e imminente. Nelle prossime ore le vedrete apparire anche nella vostra applicazione.

Il funzionamento è simile a quello delle reazioni che è già possibile lasciare su Facebook Messenger: a ogni messaggio dei propri contatti sarà possibile affiancare un'emoji di risposta, elemento che contribuisce a snellire la conversazione eliminando risposte facilmente riassumibili con un'emoji, come il semplice "ok". Inizialmente la scelta delle reazioni disponibili sarà limitata, a differenza di Messenger dove invece è possibile reagire con tutte le emoji. Su WhatsApp, invece, si potrà scegliere tra sei faccine: pollice in su, cuore, faccina che ride, faccina stupita, faccina triste e mani in preghiera. "Più espressioni arriveranno presto" ha promesso Zuckerberg.

Reagire ai messaggi su WhatsApp sarà molto semplice: proprio come su Messenger, basterà tenere premuto su uno dei messaggi ricevuti per accedere al menu di selezione delle emoji, che una volta scelte finiranno nell'angolo in basso a destra della bolla di testo. Ovviamente la novità sarà disponibile sia nelle chat tra due contatti che in quelle di gruppo. In futuro, come promesso da Zuckerberg, saranno rese disponibili altre emoji o, come nel caso di Messenger, l'intero catalogo dello standard Unicode. La novità è attualmente in fase di rilascio, quindi potrebbe volerci qualche ora prima che possiate accedere a queste reazioni.