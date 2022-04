Offerte eBay: oltre 900€ di sconto su iPhone, Macbook e altri dispositivi Ecco le 10 migliori offerte eBay su iPhone, Macbook e altri dispositivi, con una selezione di device ricondizionati, per un risparmio fino a 1.000€ rispetto al nuovo.

Ogni periodo dell'anno è quello giusto per acquistare uno smartphone o pc portatile. Per questa ragione, il noto e-commerce eBay offre anche questa settimana tantissime promozioni su iPhone, Macbook e altri dispositivi.

Di seguito, troverete le 10 migliori offerte eBay su cellulari e portatili, Apple, Xiaomi, Asus, sia nuovi che ricondizionati certificati. La più vantaggiosa? Quella sull'Apple MacBook Pro 9.1 rigenerato, che consente di risparmiare ben 1.000 euro rispetto al nuovo.

Le migliori offerte di eBay su iPhone, MacBook e altri dispositivi

Quali sono, dunque, le migliori offerte eBay su iPhone, MacBook e altri dispositivi tech? Ecco di seguito gli sconti più vantaggiosi su device nuovi e rigenerati, di casa Apple e non solo: MacBook Air e Pro, iPhone 11, 12, 12 mini e tantissimi altri.

-1.000€ rispetto al nuovo sull'Apple MacBook Pro 9.1 ricondizionato: efficiente e veloce, grazie al processore Intel Core i7 di terza generazione, questo pc Apple ricondizionato monta una RAM da 16 GB e una SSD da ben 500 GB. È classificato come "eccellente". Pertanto, non riporta segni di usura ed è coperto da una garanzia di 12 mesi.

-400€ rispetto al nuovo sull'Apple MacBook Pro del 2019 ricondizionato: con un display da 13.3 pollici e una risoluzione massima di 2560 x 1600 pixels, questo MacBook offre ottime performance in termini di grafica, velocità e spazio di archiviazione. Infatti, monta una RAM da 16 GB e una SSD da ben 1 TB. Il processore è di tipo Intel i7 di ottava generazione.

-360€ sullo Xiaomi MI 11I 5G: raffinato e curato nei minimi dettagli, questo smartphone possiede un design sottile e ultra resistente. Monta un processore Qualcomm Snapdragon 888, tra i più efficienti e veloci. In più, offre un'esperienza d'ascolto immersiva, grazie alla tecnologia audio Dolby Atmos.

-270€ sullo smartphone Asus Zenfone MAX M1: dotato di memoria da 16 GB, questo smartphone Android è ideale da utilizzare tutti i giorni, poiché garantisce prestazioni efficienti a un prezzo più che vantaggioso. In più, monta una fotocamera doppia e offre la possibilità di inserire anche due schede SIM.

-200€ sull'Apple iPhone 12 5G nuovo: dotato di un chip A14 Bionic Neural Engine di nuova generazione, questo melafonino è considerato tra i top di gamma degli smartphone presenti sul mercato. Infatti, consente di scattare foto in alta risoluzione, grazie alla doppia fotocamera da 12 MP con grandangolo e ultra-grandangolo.

-200€ rispetto al nuovo sull'Apple iPhone 12 nero da 128 GB ricondizionato: disponibile in diverse colorazioni e capacità di archiviazione, questo dispositivo ricondizionato è in condizioni perfette, pari al nuovo. È coperto da garanzia 12 mesi e ha superato una serie di test che ne certificano l'eccellente funzionamento.

-200€ rispetto al nuovo sull'Apple MacBook Air 13″ ricondizionato: dotato di RAM da 8 GB e una SSD da 256 GB, questo MacBook rigenerato è ideale sia per il lavoro che per l'intrattenimento. Monta un processore Intel i5 di quinta generazione, è classificato come "molto buono" ed è coperto da garanzia di 12 mesi.

-200€ rispetto al nuovo sull'Apple iPhone 12 mini rosso da 128 GB ricondizionato: leggero e maneggevole, l'iPhone 12 mini racchiude tutta la potenza Apple in un design compatto e raffinato. Monta il chip ultra veloce A14 Bionic ed è dotato di doppia fotocamera da 12 MP, provvista di modalità grandangolo e ultra-grandangolo.

-100€ sullo Xiaomi Mi 11 nuovo: potente e veloce, questo smartphone consente di girare filmati in alta risoluzione ed è dotato della modalità Ultra Night Video, che riduce in automatico il rumore e aumenta la luminosità. In più, il display possiede una risoluzione elevata WQHD+ da 3200 x 1440 pixels.

-70€ sull'Apple iPhone 11 da 128 GB nuovo: caratterizzato da un design sottile ed elegante, questo melafonino conferma la qualità e l'efficienza Apple. È dotato di doppia fotocamera da 12 MP e consente di girare video fino a 4K a 60 fps. In più, offre un'esperienza di ascolto immersiva, grazie alla tecnologia audio Dolby Atmos.