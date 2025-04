Nintendo Switch 2, oggi la presentazione: dove seguirla in diretta, tutte le novità su prezzo e caratteristiche

video suggerito

NINTENDO | La console ibrida Nintendo Switch 2

Oggi, 2 aprile, alle otre 15:00 ci sarà la presentazione ufficiale della nuova Nintendo Switch 2: l'atteso Nintendo Direct, annunciato già nel trailer ufficiale che ha presentato al mondo la nuova attesissima console, sarà visibile sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia. Basta cliccare questo link per vederla in diretta.

Durante l'evento di oggi saranno svelati tutti i dettagli della nuova attesissima console ibrida erede dell'attuale Switch: non sola la data di lancio, ma anche le sue specifiche tecniche, le funzionalità, i giochi disponibili e il prezzo.

Dove vedere la presentazione della Nintendo Switch 2 in diretta

Sarà possibile guardare il Nintendo Direct dedicato alla nuova Nintendo Switch 2, oggi alle 15:00 (ore italiane) in diretta sul canale ufficiale YouTube dei Nintendo Italia. L'evento – ha anticipato Nintendo – durerà 60 minuti.

Cosa sappiamo della nuova Nintendo Switch 2

Gli appassionati della Nintendo Switch, console ibrida – sia portatile che fissa – di grandissimo successo, potranno finalmente conoscere tutte le caratteristiche del nuovo modello. In realtà, la casa giapponese aveva già diffuso diversi dettagli sulle sue caratteristiche durante il trailer ufficiale del 16 gennaio: ovviamente la Switch 2 sarà una console simile alla Switch, ma con dimensioni più grandi e prestazioni superiori.

Tra le principali novità, sappiamo che ci sarà un nuovo sistema per i Joy-Con, i controller che si trovano ai lati dello schermo. A differenza della Switch, i nuovi controller, che possono essere staccati e utilizzati separatamente da due giocatori, o uniti per formare un joypad più tradizionale, non si agganceranno più tramite il carrello fisico, ma tramite una connessione magnetica e wireless. Inoltre, come mostravano le immagini del trailer, i Joy-Con potrebbero essere utilizzati anche come mouse, offrendo nuove possibilità di interazione con la console.

Durante la conferenza di oggi verrano probabilmente rilasciate informazioni anche sull'universo di videogiochi in aria nella nuova console. Su questo argomento, nel trailer non era stato svelato molto, anche se alla fine probabilmente c'era un riferimento Mario Kart 9, un nuovo capitolo di una delle serie storiche di Nintendo.

Per quanto riguarda la possibile data di lancio invece ci sono stati in queste ore molti rumors anche contrastanti. In un primo momento – riporta il sito Eveyeye – qualcuno aveva parlato della possibilità che al termine del Nintendo Direct di oggi 2 aprile, venissero aperti i preordini, altri invece hanno indicato come data verosimile per l'apertura dei preordini, almeno in Canada e negli Stati Uniti, il 9 aprile.