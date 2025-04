video suggerito

Nintendo Switch 2 è sul mercato: come fare il preordine per acquistarla appena esce I preordini di Nintendo Switch 2 cominciano l'8 aprile, l'uscita è prevista per il 5 giugno. Non tutti possono farlo. Chi vorrà prenotarsi per acquistare una delle prime copie dovrà soddisfare una lunga serie di caratteristiche. Dai dati che abbiamo sembra che avere una Nintendo Switch 2 il giorno dell'uscita sarà molto difficile.

A cura di Valerio Berra

Al momento non sono in molti quelli che hanno avuto tra le mani Nintendo Switch 2. La nuova console lanciata da Nintendo è stata presentata ufficialmente durante il Nintendo Direct di martedì 2 aprile e poi con una serie di eventi dedicati alla stampa in alcune città del mondo, come Parigi e New York. Manca poco al suo arrivo sul mercato: Nintendo Switch 2 sarà sugli scaffali il 5 giugno e fra pochi giorni cominceranno i preordini.

La formula di base è la stessa di Nintendo Switch: uno schermo con accanto due controller, quei due Joy-Con che hanno segnato il design di questa console. Un formula che ha funzionato, visto che al momento la Switch è la terza console più venduta nel mondo dei videogiochi. Ora abbiamo anche una data di lancio: il 5 giugno arriverà ufficialmente sugli scaffali.

Come funzionano i preordini di Nintendo Switch 2

Averla però non sarà semplicissimo. I preordini partono ufficialmente l’8 aprile. Solitamente durante un preordine gli utenti interessati all’acquisto di un prodotto iniziano a dare la loro mail e mettersi in una coda virtuale pronti ad acquistare tutto appena ci sarà disponibilità.

Se siete davvero interessati a un prodotto fare il preordine può essere una buona mossa. Basta ricordarsi quanto sia stato difficile in passato ottenere una copia di PlayStation 5. I preordini di Nintendo Switch però non sono aperti a tutti.

Nintendo ha dichiarato che potranno fare il preordine solo gli utenti che sono iscritti al Nintendo Switch Online, il servizio che permette di sfidarsi con altri giocatori e accedere a un catalogo di giochi online. Al momento il pacchetto base costa 19,99 euro all’anno. Ma c’è di più.

Come si ottiene l’invito per preordinare Nintendo Switch 2

La dichiarazione ufficiale di Nintendo dice anche altro: “In segno di riconoscenza verso gli utenti più assidui di Nintendo Switch in Europa e nel Regno Unito, la possibilità di preordinare una console Nintendo Switch 2 nel My Nintendo Store sarà inizialmente offerta solo su invito a una selezione di membri di Nintendo Switch Online”.

Per ottenere questo invito è necessario rispettare altri tre criteri, come scrive il sito specializzato HDBlog.

Essere iscritti a Nintendo Switch online da almeno due anni

Aver giocato per una certa quantità di tempo a titoli Nintendo

Aver condiviso le informazioni sull’uso dei dati per migliorare la console

Aver accettato di ricevere offerte promozionali mirate

Quanto costa Nintendo Switch 2

Sul prezzo di Nintendo Switch 2 c’è stato parecchio mistero, visto che non è stato annunciato nel Direct. Adesso però la situazione è più chiara: in Italia dovrebbe costare attorno ai 469 euro.