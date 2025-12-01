Tecnologia
Netflix elimina una funzione per vedere le serie sulla tv: cosa succede senza l’opzione casting

La funzione di trasmissione dei contenuti da smartphone non è più disponibile sulla maggior parte delle smart TV e dei dispositivi streaming. Per vedere Netflix ora bisogna usare direttamente l’app integrata.
A cura di Elisabetta Rosso
A novembre 2025 all'improvviso, senza grandi annunci, Netflix ha eliminato la funzione casting. Non è più possibile “trasmettere” film e serie dallo smartphone o tablet alla TV. "Per navigare su Netflix dovrai usare il telecomando in dotazione con la TV o il dispositivo per lo streaming su TV", si legge sulla pagina del centro assistenza di Netflix. La funzione quindi non sarà più disponibile, l’unica eccezione riguarda i modelli più vecchi di Chromecast e le TV che supportano la tecnologia Google Cast.

Per chi guarda Netflix su TV in modo “tradizionale”, poco cambia: basterà usare l’app installata sul televisore o sul dispositivo di streaming, navigando con il telecomando. Per chi invece era abituato a selezionare il contenuto dallo smartphone, la novità è significativa: ora dovrà fare un passaggio in più, potenzialmente meno comodo per cercare titoli, usare il motore di ricerca e sfogliare i consigli.

A chi è ancora consentito il cast e a chi no

"Netflix non supporta più la trasmissione di titoli da un dispositivo mobile alla maggior parte delle TV e dei dispositivi per lo streaming su TV", ha spiegato la piattaforma. E infatti, l'icona di “Cast” sull’app mobile non è più visibile quando si tenta di collegarsi a smart TV recenti o a dispositivi dotati di telecomando integrato, come Chromecast con Google TV, Google TV Streamer o TV con Google TV incorporato.

In questi casi, la piattaforma invita gli utenti a utilizzare direttamente l’interfaccia della TV per sfogliare i contenuti e avviare la riproduzione. La funzione di casting non è sparita completamente, ma è oggi fortemente limitata e riservata a casi “legacy”. È possibile “trasmettere” solo su vecchi modelli di Chromecast oppure su televisori con supporto nativo a Google Cast.

Critiche e precedenti: perché Netflix abbandona il casting

Netflix non ha fornito una spiegazione dettagliata del perché abbia deciso di disattivare la funzione. La decisione ha attirato critiche: per molti infatti il casting rappresentava un modo comodo e intuitivo per usare Netflix, specialmente per chi preferisce controllare la riproduzione e la navigazione con lo schermo del telefono.

Non è la prima volta che Netflix abbandona un protocollo “universale”: in passato, nel 2019, la piattaforma aveva già interrotto il supporto a AirPlay per dispositivi iOS, spiegando che non riusciva più a garantire un “livello di qualità uniforme”.

Analisi
Come l'intelligenza artificiale ti farà spendere un sacco di soldi per Natale (senza che tu te ne accorga)
Gli assistenti IA per comprare ci rendono ancora più stupidi
Elisabetta Rosso
Perché è così facile spendere con l'intelligenza artificiale
I mercato degli assistenti per i regali: i dati del Black Friday
Tecnologia
