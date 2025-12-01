Netflix elimina una funzione per vedere le serie sulla tv: cosa succede senza l’opzione casting

La funzione di trasmissione dei contenuti da smartphone non è più disponibile sulla maggior parte delle smart TV e dei dispositivi streaming. Per vedere Netflix ora bisogna usare direttamente l’app integrata.

A novembre 2025 all'improvviso, senza grandi annunci, Netflix ha eliminato la funzione casting. Non è più possibile “trasmettere” film e serie dallo smartphone o tablet alla TV. "Per navigare su Netflix dovrai usare il telecomando in dotazione con la TV o il dispositivo per lo streaming su TV", si legge sulla pagina del centro assistenza di Netflix. La funzione quindi non sarà più disponibile, l’unica eccezione riguarda i modelli più vecchi di Chromecast e le TV che supportano la tecnologia Google Cast.

Per chi guarda Netflix su TV in modo “tradizionale”, poco cambia: basterà usare l’app installata sul televisore o sul dispositivo di streaming, navigando con il telecomando. Per chi invece era abituato a selezionare il contenuto dallo smartphone, la novità è significativa: ora dovrà fare un passaggio in più, potenzialmente meno comodo per cercare titoli, usare il motore di ricerca e sfogliare i consigli.

A chi è ancora consentito il cast e a chi no

"Netflix non supporta più la trasmissione di titoli da un dispositivo mobile alla maggior parte delle TV e dei dispositivi per lo streaming su TV", ha spiegato la piattaforma. E infatti, l'icona di “Cast” sull’app mobile non è più visibile quando si tenta di collegarsi a smart TV recenti o a dispositivi dotati di telecomando integrato, come Chromecast con Google TV, Google TV Streamer o TV con Google TV incorporato.

In questi casi, la piattaforma invita gli utenti a utilizzare direttamente l’interfaccia della TV per sfogliare i contenuti e avviare la riproduzione. La funzione di casting non è sparita completamente, ma è oggi fortemente limitata e riservata a casi “legacy”. È possibile “trasmettere” solo su vecchi modelli di Chromecast oppure su televisori con supporto nativo a Google Cast.

Critiche e precedenti: perché Netflix abbandona il casting

Netflix non ha fornito una spiegazione dettagliata del perché abbia deciso di disattivare la funzione. La decisione ha attirato critiche: per molti infatti il casting rappresentava un modo comodo e intuitivo per usare Netflix, specialmente per chi preferisce controllare la riproduzione e la navigazione con lo schermo del telefono.

Non è la prima volta che Netflix abbandona un protocollo “universale”: in passato, nel 2019, la piattaforma aveva già interrotto il supporto a AirPlay per dispositivi iOS, spiegando che non riusciva più a garantire un “livello di qualità uniforme”.