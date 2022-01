Muore a 36 anni Melanie Ham, la nota youtuber del cucito Il raro tumore che le è stato diagnosticato nel 2020, un angiomiolipoma epitelioide, se l’è portata via a soli 36 anni. Lascia due figli e un marito, Robert. È proprio lui a dare la notizia sui social.

A cura di Lorena Rao

La youtuber californiana Melanie Ham non ce l'ha fatta. Il raro tumore che le è stato diagnosticato nel 2020, un angiomiolipoma epitelioide, se l'è portata via a soli 36 anni. Lascia due figli e un marito, Robert. È proprio lui a dare la notizia sui social, anche se il decesso è avvenuto il 12 gennaio scorso. Un silenzio durato giorni per metabolizzare l'atroce perdita dopo quasi due anni di malattia. "È con il cuore pesante e con profonda tristezza che condivido la notizia della scomparsa della mia dolce, straordinaria e bellissima moglie Melanie” inizia così il post di Robert su Instagram, "Siamo a 9 giorni dal nostro 16° anniversario" riporta in seguito.

Melanie Ham è diventata nota su YouTube per i suoi video tutorial di cucito e uncinetto. Il canale, che prende il suo nome, è stato aperto nel 2011, ottenendo subito un gran numero di iscritti, fino ad arrivare agli 819.000 di oggi. Tra i contenuti più apprezzati vi è "Tutorial per una coperta all’uncinetto per principianti”, pubblicato 7 anni fa e che in questo momento conta quasi 6 milioni di visualizzazioni ed oltre 49.000 like. Melanie ha anche parlato della malattia tramite i suoi video per tenere informata la folta community, che in questi giorni si sta raccogliendo su YouTube. Tanti sono i commenti sotto i video per un ultimo commiato. "Nessuna parola può esprimere quanto sia dispiaciuta per lei e la sua famiglia. Il mondo ha perso un'anima meravigliosa, una creator favolosa e una luce positiva su queste strade di YouTube" scrive una mamma sotto al suo ultimo contenuto, "Guida all'uncinetto per principianti", risalente al 30 aprile 2021.

Il marito Robert ricorda la sua grinta e la sua dedizione. Una vera tragedia familiare che priva YouTube di una creator amata e apprezzata. Lo dimostrano le oltre 71 milioni di visualizzazioni totali da quando il canale "Melanie Ham" è stato aperto 11 anni fa.