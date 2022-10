Microsoft ha detto che Xbox e Game Pass costeranno di più “Penso che a un certo punto dovremo aumentare i costi di alcune cose”. Lo ha affermato il capo della divisione Xbox Phil Spencer in merito ai prezzi di Xbox Series X|S e del servizio Game Pass.

A cura di Lorena Rao

L'inflazione sembra colpire pure Microsoft. Come riportato dal giornalista Tom Warren, in occasione di una conferenza organizzata da Wall Street Journal, il capo della divisione Xbox Phil Spencer ha affermato che prima o poi il prezzo di piattaforme e servizi targati Microsoft aumenterà, ma non nell'immediato. "Penso che a un certo punto dovremo aumentare i costi di alcune cose, ma andando verso le festività abbiamo pensato che fosse importante mantenere [invariati] i prezzi", ha detto Spencer. "Abbiamo mantenuto il prezzo della nostra console, abbiamo mantenuto il prezzo dei giochi… del nostro abbonamento [Game Pass]. Non credo che saremo in grado di farlo per sempre".

Si tratta di una tendenza davvero particolare, dovuta all'inflazione causata dalla guerra in Ucraina e dalla crisi di chip e semiconduttori generatasi con la pandemia. Di norma, il prezzo delle piattaforme di gioco subisce un calo una volta immesse nel mercato. La situazione attuale invece ha provocato per la prima volta nella storia videoludica un rincaro di console lanciate ben due anni fa. La prima compagnia ad aver attuato una politica del genere è stata Sony, ad agosto scorso, quando ha comunicato tramite un repentino comunicato stampa un aumento del prezzo di PlayStation 5 pari a 50 euro, arrivando a un totale di 449,99 euro per la versione della console priva di lettore Blu-ray, di 549,99 euro per la versione standard. Una decisione che investito il mercato di Europa, Regno Unito, Giappone, Cina, Australia, Messico e Canada.

Pare dunque che Microsoft intraprenderà prima a poi la strada di Sony. A rimanere sui binari tradizionali è Nintendo, che nei mesi scorsi ha affermato di non volere attuare pratiche simile per Nintendo Switch. Tuttavia il particolare momento storico rende tutto incerto. Quel che è sicuro invece è che la nuova generazione di console continua ad arrancare per affermarsi sul mercato, il che rischia di provocare una stagnazione del settore.