La PlayStation 5 costerà di più a causa della crisi: ora è ufficiale Il costo di PlayStation 5 aumenterà, anche in Italia. Ad annunciarlo è la stessa Sony in un comunicato, dove spiega che le motivazioni sono da ricercare nella crisi globale.

A cura di Marco Paretti

La PlayStation 5 costerà di più. Ad annunciarlo è la stessa Sony, che citando la crisi che sta colpendo il mercato ha deciso di aumentare il costo della sua console da gioco. Un prodotto peraltro ancora difficile da reperire a causa della crisi dei semiconduttori che continua ad affliggere la produzione di tutti i dispositivi tecnologici e che anche nel caso della PS5 ne ha reso l'acquisto una sfida non da poco. Ad aumentare di prezzo saranno entrambe le versioni della console, con quella senza lettore Blu-ray che passerà a 449,99 euro e quella standard che salirà a 549,99 euro, con un aumento per entrambe le versioni pari a 50 euro.

"Il contesto economico globale è una sfida che molti di voi in tutto il mondo stanno senza dubbio affrontando. Stiamo assistendo ad alti tassi di inflazione globali, nonché tendenze valutarie avverse, che incidono sui consumatori e creano pressione su molti settori" scrive Sony sul blog ufficiale di PlayStation. "Sulla base di queste difficili condizioni economiche, SIE ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato di PlayStation 5 in mercati selezionati". A essere interessati da questo aumento sono Europa, Regno Unito, Giappone, Cina, Australia, Messico e Canada. Ovviamente anche l'Italia è coinvolta.

Sony non è l'unica azienda ad aver annunciato aumenti simili: anche Meta ha recentemente anticipato che il suo visore per la realtà virtuale, l'Oculus Quest 2, avrebbe subito un incremento di prezzo per rispondere alla crisi globale. Sempre in ambito videoludico, invece, Nintendo ha escluso di voler mettere in atto strategie simili per la sua Switch. "La nostra priorità principale continua ad essere quella di migliorare la situazione dell’offerta di PS5 in modo che il maggior numero possibile di giocatori possa provare tutto ciò che offre PS5 e tutto ciò che ancora deve arrivare" conclude Sony nel suo post.