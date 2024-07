video suggerito

Lancio di Ariane 6, il razzo deciderà il futuro dell’Europa nello Spazio: a che ora e dove vederlo in diretta Il razzo Ariane 6 è pronto a partire. Si tratta di una missione fondamentale per l’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea. Se tutto funziona potrebbe segnare l’ingresso dell’Esa nella Space Economy. A causa di un problema tecnico, ora risolto, il lancio è slittato alle 21:00, ora italiana: qui vi spieghiamo dove vedere la diretta streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se tutto va bene, quando in Italia saranno le 21:00, a Kourou nella Guyana Francese il razzo Ariane 6 accenderà i motori e inizierà il distacco dalla Terra. Da programma l'orario del lancio doveva essere alle 20:00, ma poi un problema tecnico, ora risolto, ha fatto slittare il tutto di un'ora.

A bordo nessun essere umano, solo una serie di materiali che dovranno essere rilasciati in punti precisi dell’orbita terrestre. Questo lancio non sarà spettacolare come quelli a cui ci ha abituato la Starship di Elon Musk ma avrà un ruolo fondamentale nel futuro prossimo dell’esplorazione spaziale.

Il volo di Ariane 6 è organizzato dall’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea. È il primo passo di un lungo programma di lanci che prevede sei partenze nel 2025 e otto nel 2026. Anche per recuperare i ritardi degli ultimi anni. Il razzo Ariane 6 è sviluppato da ArianeGroup, un’azienda nata dalla a joint venture tra Airbus e Safran. Ariane 6 dovrebbe riuscire a rilasciare più carichi in punti diversi dell’orbita, una caratteristica studiata per renderlo ancora più performante sul mercato. Tra i clienti dovrebbe esserci anche Amazon.

A che ora vedere il lancio di Ariane 6 e dove seguire la missione in diretta streaming

La missione Ariane 6 si potrà vedere in streaming sul canale YouTube dell’Esa. Vi lasciamo il link qui sotto. Al momento il live è già attivo con il countdown. Il lancio dovrebbe partire alle 14:00 Eastern Time esattamente alle 20:00, ora italiana. Come sempre in questi casi, potrebbero esserci anche ritardi in base alle condizioni meteo o alla tenuta del razzo.

Gli obiettivi della missione di Ariane 6

L’obiettivo di Ariane 6 è lanciare tutti i satelliti caricati all’interno del razzo. Sempre Lucia Linares ha spiegato che dopo il lancio bisognerà seguire anche la separazione tra il primo e il secondo stadio: “La grande sfida sarà la separazione dello stadio superiore nella quale il nuovo motore Vinci avrà un ruolo molto importante”. Tutto dovrebbe durare circa un’ora, alle 21:00 si capirà l’esito del test.

ESA | Le fasi del lancio di Ariane 6

Il ruolo di Ariane 6 nella Space Economy

Lucia Linares dell’Esa ha spiegato all’agenzia stampa Ansa perché Ariane 6 sarà importante nella Space Economy: “Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un’evoluzione ed è nato un nuovo mercato che lancia centinaia di satelliti l'anno e molto versatile, nel quale è cruciale entrare”. Il costo per lo sviluppo di Ariane 6 è alto. Secondo la BBC parliamo di 4 miliardi di euro. Negli ultimi anni i ritardi per il lancio di questo razzo sono stati parecchi.

L'inserimento in questo mercato non sarà semplice, visto che negli ultimi anni è stato inseguito anche da altre aziende. La stessa SpaceX è nata con questa vocazione, tanto che nel 2008 il suo Falcon 1 è stato il primo razzo privato ad arrivare nell’orbita terrestre. Fondata nel 2002, ora è diventata una delle aziende più importanti al mondo per l’economia dello Spazio.