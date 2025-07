video suggerito

Hai meno di un mese per salvare le tue password di Microsoft: cosa fare per non perderle Ad agosto le password salvate su Microsoft Authenticator per la compilazione automatica non saranno più accessibili a meno che non vengano sincronizzate su Microsoft Edge o esportate e salvate in un altro provider: le istruzioni per non perderle.

Tra meno di un mese le password salvate su Microsoft Authenticator non saranno più accessibili dall'app. Microsoft lo aveva annunciato già qualche mese fa, a fine 2024, spiegando che "l'era delle password è finita". Dietro alla scelta del colosso tech di disincentivare l'accesso tramite password a favore di un nuovo sistema di passkey, ci sarebbero i continui tentativi hacker di impossessarsi delle password degli utenti: solo nel 2024 Microsoft ne avrebbe bloccati ben 7.000, quasi il doppio di quelli sventati l'anno prima.

Microsoft Authenticator è l'app di Microsoft che permette agli utenti di accedere agli account personali (ad esempio account aziendali) senza dover inserire ogni volta la propria password, attraverso la funzione della compilazione automatica. Ma da maggio 2024 gli svuiluppatori dell'app stanno puntando su altri sistemi di riconoscimento dell'identità, definiti più sicuri e veloci, come l'impronta digitale, il riconoscimento facciale o l'inserimento di un PIN. Tuttavia, se fino a giugno l'app permetteva ancora la compilazione automatica delle password, che venivano salvate e archiviate dall'app stessa, da agosto questa possibilità non sarà più consentita e le password salvate non saranno più accessibili.

Come cambia l'archiviazione delle password

Il cambio di indirizzo di Microsoft è stato strutturato in tre fasi. Ora siamo nella seconda e restano soltanto poche altre settimane prima che tutte le password salvate su Microsoft Aunthenticator diventino inaccessibili. Sul sito ufficiale dell'azienda di Bill Gates ci sono tutte le date da tenere a mente.

A partire da giugno 2025 è stata bloccata la possibilità di aggiungere o importare nuove password nell'app Authenticator, ma per tutto il mese gli utenti hanno potuto continuare a salvare le password tramite il riempimento automatico. Da inizio luglio non è invece più possibile utilizzare la compilazione automatica con Authenticator e tutte le informazioni di pagamento verranno eliminate dal tuo dispositivo. Infine, ad agosto, le password salvate non saranno più accessibili in Authenticator.

Dove finiranno le password degli utenti

In realtà – spiega l'assistenza di Microsoft – le password salvate (ma non quelle soltanto generate) verranno sincronizzate con l'account Microsoft e sarà possibile continuare a utilizzare la compilazione automatica attraverso Microsoft Edge, il browser Web di Microsoft basato sull'intelligenza artificiale. Chiaramente però per accedere a questa funzionalità bisogna scaricare Microsoft Edge e seguire le indicazioni di Microsoft per iOS e Android che trovate qui.

Altrimenti chi vuole utilizzare un provider diverso (come Google Password Manager o iCloud Keychain) è necessario esportare le password da Microsoft Authenticator entro la fine di luglio 2025 e poi importarle nel servizio prescelto. In ogni caso per i dati di pagamento invece sarà necessario inserirli da capo.