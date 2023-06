Meta lancia Quest Plus: il primo abbonamento per entrare davvero nel metaverso Nei primi tre mesi dell’anno la società si Zuckerberg ha registrato una perdita di 4 miliardi di dollari nella sua unità VR. Eppure il Ceo di Meta sceglie ancora di investire nel metaverso con un nuovo set di giochi.

A cura di Elisabetta Rosso

Mark Zuckerberg ci ha sempre creduto, tanto da cambiare il nome della sua azienda in Meta. Il metaverso per il momento non ha ancora dato grandi soddisfazioni, non è stato chiaro perché fosse necessario spostare il nostro mondo in una realtà virtuale e soprattutto mancavano i mezzi per immergersi in un universo digitale. Poi sono stati lanciati i nuovi visori di Meta, è arrivato anche quello di Apple, e il primo passo concreto ora Meta lo fa con due giochi al mese e un abbonamento. Il CEO di Meta ha infatti appena annunciato Quest Plus, il nuovo "abbonamento alla realtà virtuale dell'azienda che offre agli utenti l'accesso ai migliori titoli sulla piattaforma", ha poi aggiunto. "Con una combinazione dei più grandi successi della realtà virtuale, gemme nascoste e classici del catalogo arretrato, questo è il modo più conveniente per far crescere la tua libreria con contenuti killer", ha scritto Meta in un post sul blog.

"Nel tempo, spero che saremo visti come un'azienda del metaverso e voglio ancorare il nostro lavoro e la nostra identità verso quello che stiamo costruendo", ha affermato Zuckerberg. Anche gli investimenti fatti dall'azienda sull'intelligenza artificiale, che in un primo momento sono stati interpretati come un cambio di marcia dopo un metaverso che non era riuscito a prendere piede nel tessuto sociale, in realtà sono solo "una chiave per sbloccare" il grande sogno di Zuckerberg.

L'abbonamento a Meta Quest Plus

Un video di Meta ha rivelato che gli abbonati a Quest Plus riceveranno "due titoli ogni mese". Secondo il post sul blog a luglio verranno lanciati i giochi Pistol Whip e Pixel Ripped 1995 , mentre ad agosto saranno disponibili Walkabout Mini Golf e MOTHERGUNSHIP: FORGE. I nuovi giochi appariranno il primo di ogni mese, e si potranno aprire solo con l'abbonamento lanciato da Meta.

"L'abbonamento Quest Plus, a cui puoi iscriverti subito, costerà $ 7,99 al mese o $ 59,99 all'anno". Chi sottoscrive l'abbonamento mensile prima del 31 luglio, pagherà solo 1 dollaro per il primo mese. "I servizi in abbonamento sono stati un ottimo modo per ottenere più soldi fin dai tempi di Blockbuster", ha scritto la società nel suo annuncio. “E con un valore mensile fino a $ 60 USD, Meta Quest Plus combina la convenienza con la comodità di un'esperienza curata. Siamo entusiasti di offrire ai giocatori su Meta Quest un nuovo modo per esplorare tutto ciò che i loro visori hanno da offrire".

Come è messa l'azienda di Zuckerberg

La società, con un utile di 5,7 miliardi di dollari per i primi tre mesi di quest'anno, ha superato le aspettative del mercato. Tuttavia, la sua divisione Reality Labs, quella dedicata ai visori VR, ha registrato una perdita netta di 4 miliardi di dollari. Zuckerberg ci è abituato, ha già collezionato i suoi flop nel metaverso e rimane ancora convinto del progetto. Anche perché ora sul mercato c'è un nuovo competitor, Apple, che ha lanciato le sue cuffie per realtà mista Vision Pro. Saranno rilasciate a inizio 2024 negli Stati Uniti con un costo non accessibile a tutti: 3.499 dollari. L'entrata in scena di Apple da un lato crea un problema per Meta che da anni investe nel progetto, iniziando così una nuova concorrenza, dall'altro però dà credibilità al grande sogno di Zuckerberg.