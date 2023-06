Meta crede ancora nel Metaverso e rilancia sui visori: presentato il Meta Quest 3 Il Meta Quest 3 sarà disponibile a partire dal prossimo autunno. Dovrebbe costare 568,99 euro e sarà il nuovo dipositivo di fascia media di Meta. Rispetto al suo predecessore ha un design molto più asciutto e leggero.

A cura di Valerio Berra

Intelligenza artificiale. Queste due parole hanno martellato il mondo della tecnologia negli ultimi sette mesi. Almeno da quando una serie di software sono diventati accessibili al grande pubblico. Due su tutti: Midjourney e ChatGPT. Ora non c’è device, non c’è software, non c’è piattaforma che rinunci a utilizzare la formula “intelligenza artificiale” all’interno di una presentazione. E sicuramente tutta questa attenzione ha contribuito a oscurare un trend di cui abbiamo iniziato a parlare almeno dal 2021: il Metaverso. Ora Meta, l’azienda che ha scelto di sacrificare il suo stesso nome al progetto, ha deciso di rilanciare con un nuovo visore: il Meta Quest 3.

Il nuovo device arriverà sul mercato nell’autunno del 2023. Il prezzo base sarà di 568,99 euro per il modello da 128 Gb. Più fortunati i consumatori degli Stati Uniti che invece potranno contare su un prezzo di partenza fisso a 499,99 dollari. Si presenta come un’evoluzione dei modelli precedenti. Oltre alla realtà virtuale, il nuovo visore permetterà anche di entrare in quella che viene considerata ormai come realtà mista: un’esperienza dove le immagini proiettate dallo schermo interno si fondono con quelle esterne, tutto ciò che è fuori viene registrato da telecamere e poi trasmesso all’interno del visore.

Notevole il design. Come viene chiarito dalle comparazioni con i modelli precedenti, il Quest 3 sarà più sottile del 40% rispetto al suo predecessore. A differenza di altri rivali, Meta sta applicando su i visori una strategia di riduzione del prezzo. Dal 4 giugno il Quest 2 verrà venduto in Italia a 349,99 euro. Il prezzo è sempre calcolato nella versione da 128 Gb. Nonostante il prezzo, questi sono comunque considerati modelli di fascia media. Il top di gamma resta il Meta Quest Pro che ha un prezzo di partenza di 1.199,99 euro.

Sta per arrivare un rilancio del Metaverso?

Oltre al nuovo dispositivo di Meta, c’è anche un altro device che si prepara ad entrare in questo mercato. Il 5 giugno Apple dovrebbe presentare il suo visore. I dettagli e le anticipazioni sono tanti ma non c’è nessuna conferma. Ci sono pochi dubbi, visto che è stato brevettato anche il sistema operativo: xrProOS. La mossa è abbastanza inedita, visto che sarebbe il primo passo di Cupertino in questo settore. Sta tornando il tempo del Metaverso?