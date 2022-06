Meta lancia Horizon Home, la tua casa nel metaverso dove incontrare gli amici In occasione dell’annuncio di Horizon Home, Mark Zuckerberg ha invitato Alex Honnold, leggendario scalatore americano. All’interno degli spazi virtuali della piattaforma, i due hanno visto insieme The Soloist VR, film in realtà virtuale.

A cura di Lorena Rao

Nelle scorse ore Mark Zuckerberg ha annunciato il lancio di Horizon Home con Quest v41, l'aggiornamento rivolto ai dispositivi VR di Meta. Horizon Home è uno spazio virtuale personalizzabile del metaverso in cui invitare e frequentare gli amici – o meglio, i loro avatar – per vivere assieme alcune esperienze, come fare due chiacchiere, guardare insieme contenuti in realtà virtuale, giocare con le varie app disponibili e così via.

In occasione dell'annuncio di Horizon Home, Mark Zuckerberg ha invitato Alex Honnold, leggendario scalatore americano. All'interno degli spazi virtuali della piattaforma, i due hanno visto insieme The Soloist VR, film in realtà virtuale con protagonista Honnold impegnato a scalare le Dolomiti a 1000 metri d'altezza. "Ho incontrato il leggendario scalatore Alex Honnold nel nuovo Horizon Home, lanciato con l'aggiornamento Quest v41 per portare la presenza social nella vostra casa virtuale non appena indossate il visore" ha affermato in merito Zuckerberg. "Invitate gli amici a guardare i video insieme o a entrare nelle app direttamente dalla vostra casa virtuale".

Horizon Home si inserisce nel filone dei software del metaverso, di cui fanno già parte la sala riunioni in VR Horizon Workrooms e la piattaforma social Horizon Worlds. L'obiettivo è quello di rendere competitivo l'ecosistema Horizon, che ancora arranca rispetto ad app VR concorrenti come BigScreen, VRChat e Rec Room. Vi è poi un generale scetticismo nei confronti del metaverso e delle sue piattaforme digitali, dovuto anche ai frequenti casi di stupri, offese e molestie virtuali.

Leggi anche Gli NFT arriveranno anche su Instagram, parola di Mark Zuckerberg

È chiara la volontà di Meta di investire sempre più sulla VR a discapito della tradizionale attività di social network. Come tuttavia riportato dall'associazione SumOfUs, il tracciamento dei dati dell'utenza resta il fulcro dell'attività di Meta/Facebook, solo che adesso è legato all'utilizzo di un visore VR. Anche la realtà aumentata ha un ruolo di spicco nei piani futuri di Zuckerberg: il settore è costellato di lacune e spazi vuoti, per cui Meta può trovare il suo posto per fare da apripista al futuro tecnologico, oramai sempre più proiettato verso il virtuale.