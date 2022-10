“Il Metaverso è un disastro e nemmeno i dipendenti lo stanno usando”, cosa dicono i documenti interni di Meta Il Metaverso è l’orizzonte più importante per il futuro di Mark Zuckerberg. Se non dovesse funzionare, i danni per la sua azienda sarebbero disastrosi.

A cura di Valerio Berra

Una realtà parallela. Un mondo digitale in cui si entra indossando un visore per la realtà aumentata. O forse il più grande errore di valutazione mai fatto da Mark Zuckerberg. Fino a questo momento il Metaverso non è riuscito ancora a scaldare il cuore del pubblico. La grafica è dozzinale, le applicazioni non chiare e soprattutto non è facile capire perché per entrare in questo mondo sia necessario utilizzare un visore e non si possa fare tutto da schermo.

Ora una nota interna trapelata dagli uffici di Meta e arrivata sulle pagine di The Verge sembra aver chiarito che questi dubbi non riguardano solo gli utenti ma anche gli stessi sviluppatori che stanno lavorando al progetto. Il memo destinato ad uso interno è firmato da Vishal Shah, vicepresidente della sezione di Meta che si occupa del Metaverso, e si riferisce a Horizon Worlds, l’app che dovrebbe creare l’architettura di tutto questo mondo digitale.

“Questa esperienza deve essere realizzata meglio”

Shah è il primo a riconoscere che le cose non stanno funzionando bene: “Attualmente il feedback dei nostri creator, utenti, tester e molti di noi nel team è che il peso dei problemi di stabilità e quello dei bug sta rendendo troppo difficile per la nostra community sperimentare la magia di Horizon. Affinché un'esperienza diventi piacevole, deve prima essere utilizzabile e ben realizzata”.

Tra i problemi più importanti, secondo Shaha, c’è il fatto che i dipendenti stessi non siano interessati a vivere il Metaverso: “Noi non trascorriamo molto tempo in Horizon. Perché? Perché non amiamo così tanto il prodotto che abbiamo costruito da usarlo tutto il tempo? La verità è che, se non lo amiamo, come possiamo aspettarci che i nostri utenti lo adorino?”.

Da qui l’intuizione: far diventare il tempo passato su Horizon un appuntamento fisso per tutti i dipendenti. In un’altra nota visionata da The Verge, Shah si rivolge direttamente ai manager: “Entrate. Organizzate i momenti in cui farlo con i vostri colleghi o i vostri amici, sia negli ambienti di Horizon costruiti solo per voi che in quelli pubblici, così da conoscere gli altri utenti”