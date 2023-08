Mark Zuckerberg sfiderà Elon Musk sul ring già ad agosto: la data dell’incontro di Mma L’incontro è venduto come una lotta tra titani, ma i due miliardari sembrano studenti di terza media che si danno appuntamento fuori dalla scuola. La conversazione di ieri sera, scambiata rispettivamente sul proprio impero, Musk scrive su X e Zuckerberg risponde du Threads, ne è la dimostrazione.

A cura di Elisabetta Rosso

Gabbie, testosterone e frecciatine sui social. Mark Zuckerberg e Elon Musk sono gladiatori al contrario che portano la guerra delle Big tech sul ring. Dopo settimane di silenzio ieri è arrivata la proposta di Musk: "Il combattimento Zuck v Musk verrà trasmesso in diretta su X tutto il ricavato andrà in beneficenza per i veterani". Il Ceo di Meta non perde tempo, e su Threads pubblica un post: "Suggerisco il 26 agosto come data" e poi aggiunge "sto trattenendo il respiro". Lo scontro della Silicon Valley ha innescato una narrazione epica, a un certo punto Musk ha persino annunciato che si sarebbero sfidati dentro il Colosseo di Roma, falso, la dichiarazione è anche stata smentita dal capo ufficio stampa del Ministero della Cultura Andrea Petrella. L'incontro è venduto come una lotta tra titani, ma i due miliardari sembrano studenti di terza media che si danno appuntamento fuori dalla scuola. E la conversazione di ieri sera, scambiata rispettivamente sul proprio impero, Musk scrive su X e Zuckerberg risponde du Threads, ne è la dimostrazione.

THREADS | La risposta di Mark Zuckerberg

La risposta di Musk arriva poco dopo: "La data esatta è ancora in evoluzione. Domani farò una risonanza magnetica al collo e alla parte alta della schiena. Potrebbe essere necessario un intervento chirurgico prima che il combattimento possa avvenire. Lo saprò questa settimana." Poi aggiunge anche un pronostico sull'incontro di Mma: "Se la lotta è breve, probabilmente vinco, se dura di più, potrebbe vincere sulla resistenza." Non è chiaro quindi se il botta e risposta sia solo un un tentativo per portare avanti la saga pop dei miliardari che si prendono a pugni, o un vero appuntamento che rischia di essere rimandato ancora una volta.

La provocazione di Zuckerberg

Ieri Musk non solo ha rinnovato l'invito sul ring, ma ha anche annunciato che l'incontro verrà trasmesso in diretta su X e il ricavato verrà dato in beneficenza ai veterani. Ora, Zuckerberg non poteva sorvolare su questo dettaglio, e infatti dopo aver proposto il 26 agosto come data ha aggiunto: "Non dovremmo usare una piattaforma più affidabile che possa effettivamente raccogliere fondi per beneficenza?"

La frecciatina di Zuckerberg è un riferimento piuttosto chiaro. Musk, insieme al suo consiglio di amministrazione, era stato accusato di fronde per i suoi tweet del 2018, quando aveva annunciato che stava pensando di rendere privata la società, aggiungendo "finanziamenti garantiti ”, secondo quanto riportato dal New York Times e dalla CNBC. Una dichiarazione che aveva causato pesanti danni finanziari agli azionisti. A ogni modo, Musk è stato assolto a febbraio, ritenuto dalla giuria "non responsabile" per le perdite subite dagli investitori. Per chiudere Zuckerberg gioca sulla sportività, aggiunge: "Amo l'Mma e continuerò a competere con persone che si allenano, qualunque cosa accada qui".

Come nasce la sfida

Mario Nawfal, un utente du Twitter ha pubblicato un articolo, il 21 giugno, che spiega come Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg, sia pronta a lanciare un nuovo social per fare concorrenza a Twitter (sta parlando di Threads che sarebbe stata lanciata qualche settimana dopo) Nel post scrive: "Il chief product officer di META, Chris Cox, ha descritto Project 92 come "la nostra risposta a Twitter" e ha spiegato che consentirà agli utenti di Instagram di trasferire automaticamente i propri follower e le informazioni degli utenti direttamente alla nuova app". Sotto tra i commenti appare anche la risposta di Musk: "Sono sicuro che la Terra non vede l'ora di essere esclusivamente sotto il controllo di Zuck senza altre opzioni".

In mezzo alla mischia emerge un altro commento, quello di un utente che suggerisce a Musk di stare attento a Zuckerberg. Il CEO di Meta infatti a maggio ha portato a casa una medaglia d'oro nella gara di Brazilian Jiu Jitsu e una d'argento nel Guerrilla Jiu Jitsu Team di San Jose. Per Elon Musk non è un problema: “Sono pronto per la gabbia, se lui ci sta”.

Chi potrebbe vincere secondo i bookmaker

Tutto poteva finire lì, con una delle tante provocazioni del miliardario lasciata in sospeso, e invece Zuckerberg risponde. Su Instagram pubblica una story con un tweet di Elon Musk e un solo commento: “Inviami la posizione”. Elon Musk ribatte pubblicando il Vegas Octagon, il ring ottagonale chiuso da una rete utilizzato dai giocatori di Mma, e ammette che userà la mossa del tricheco: “Ho questa grande mossa che chiamo ‘The Walrus', dove mi sdraio sopra il mio avversario e non faccio nulla”.

In realtà negli Stati Uniti gli incontri di Mma tra le celebrità sono diventati un fenomeno pop che ha portato diverse celebrità sul ring, tra queste anche lo youtuber Logan Paul. I bookmaker si stanno abituando a piazzare scommesse su influencer e miliardari e infatti sul sito BetOnline sono apparsi anche i nomi di Elon Musk e Mark Zuckerberg, e i bookmaker stanno scommettendo sul papabile vincitore della sfida. Zuckerberg è già consacrato come vincente, (con l’83% di chance) d'altronde, come dicevamo, il Ceo di Meta negli ultimi mesi si è rivelato un campione di Jiu Jitsu.