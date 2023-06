Perché Elon Musk e Mark Zuckerberg vogliono picchiarsi dentro una gabbia I due Ceo della Silicon Valley sono pronti allo scontro. Tutto è nato da una delle solite battute di Elon Musk su Twitter. Questa volta però Mark Zuckerberg ha deciso di rispondere.

A cura di Valerio Berra

Questa tendenza non è ancora arrivata in Italia. Negli Stati Uniti le lotte nel ring sembra che abbiano preso una deriva pop, coinvolgendo celebrity tendenzialmente esterne a questo mondo. Lo youtuber Logan Paul ormai si esibisce in incontri di Wrestling, gli sport di lotta vengono praticati anche dai Ceo della Silicon Valley e adesso sembra che due tra gli uomini più ricchi del mondo potrebbero risolvere i loro malcelati dissapori prendendosi a pugni su un ring. Con la consueta pacatezza, Elon Musk ha proposto a Mark Zuckerberg di chiudersi in una gabbia per combattere. Il problema è che Zuckerberg ha risposto.

La sfida lanciata su Twitter

Il 21 giugno Elon Musk ha risposto a un utente su Twitter. Mario Nawfal aveva pubblicato un articolo dove si citava l’intenzione da parte di Meta, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg, di lanciare un nuovo social con funzioni simili a quelle di Twitter. Elon Musk ha criticato Zuck e un altro utente gli ha suggerito di stare attento, visto che il Ceo di Meta ha cominciato da tempo a praticare il Jiu-Jiitsu, in particolare nella versione brasiliana. Tra l’altro con discreti risultati, visto che ha già vinto il suo primo torneo.

Elon Musk così ha risposto di nuovo: “Sono pronto per la gabbia, se lui ci sta”. Di solito Mark Zuckerberg ha un profilo pubblico più pacato di quello tenuto da Elon Musk. Non cede facilmente nelle provocazioni. Non passa le serate a pubblicare meme, non partecipa a podcast in cui fuma erba. Eppure questa volta ha risposto. Su Instagram ha pubblicato una story con un tweet di Elon Musk e un solo commento: “Inviami la posizione”.

Leggi anche Elon Musk ha deciso di rispondere a tutti i giornalisti con la stessa emoji: una cacca

La mossa del Tricheco di Elon Musk

Elon Musk non ha mandato la sua posizione ma su Twitter ha pubblicato un nuovo commento: Vegas Octagon. Questo non è solo un ring: è il ring a forma ottagonale chiuso da una rete che viene utilizzato per i combattimenti di MMA. Questo sport è una disciplina di lotta basata sul contatto, creata mettendo insieme le regole di diverse arti marziali. Uno dei suoi atleti più noti è Conor McGregor, recentemente tornato tra le cronache sportive per aver atterrato una mascotte dell’NBA.

Elon Musk ha anche aggiunto che è pronto a sfidare Mark Zuckerberg con una tecnica segreta. Al Brazilian Jiu-Jiitsu, l’uomo più ricco del mondo risponderà con la “mossa del tricheco”: “Ho questa grande mossa che chiamo ‘The Walrus', dove mi sdraio sopra il mio avversario e non faccio nulla”.