l mistero di Aitana: la modella guadagna 10.000 dollari al mese ma non è mai esistita

Il mistero di Aitana: la modella guadagna 10.000 dollari al mese ma non è mai esistita

Si chiama Aitana, ha 25 anni, i capelli rosa, le celebrity su Instragram le chiedono di uscire, e guadagna 10.000 dollari al mese. Eppure non esiste. È solo una modella virtuale generata con l'intelligenza artificiale dall'agenzia spagnola The Clueless. “Stavamo perdendo clienti e ci siamo resi conto che molti progetti venivano cancellati a causa di problemi che erano al di fuori del nostro controllo. Spesso la colpa era dell’influencer o del modello poco affidabile", ha spiegato Rubén Cruz, designer di Aitana e fondatore dell'agenzia, a Euronews.

Aitiana rasenta la perfezione, e le foto sul suo profilo riflettono l'estetica altamente sessualizzata dei modelli creati con l'intelligenza artificiale. Viene da chiedersi se dopo anni di battaglie per contestare standard di bellezza stereotipati e irraggiungibili, non basti un modella virtuale per iniziare da capo un lavoro lungo e faticoso.

In realtà non è una novità, già nel 2018 Balmain aveva lanciato una campagna di modelle virtuali, c'era poi stata Imma, l'influencer giapponese volto di Porsche, Ikea, Dior, Puma, Nike, Valentino, Amazon, Calvin Klein, Valentino. O Noonuri, attivista della moda sostenibile, che sosteneva attivamente l'Ucraina. Ora però, grazie all’intelligenza artificiale, gli esperimenti maldestri si trasformano in un business remunerativo.

La nuova economia delle modelle virtuali

"Ci ha permesso di lavorare meglio e non essere dipendenti da altre persone che vogliono solo fare un sacco di soldi posando", ha spiegato Cruz. Il lato economico non è da sottovalutare. Aitana guadagna circa 1000 euro per un annuncio, è diventata il volto di Big, una società di integratori sportivi, e ha aperto anche un profilo su Fanvue, una piattaforma simile a OnlyFans, dove carica le sue foto in lingerie.

Secondo l'agenzia le modelle virtuali potrebbero ridurre i prezzi di mercato e dare una spinta alle piccole imprese che non possono permettersi grandi campagne pubblicitarie. D'altro canto, inevitabilmente, faticheranno i piccoli influencer e modelli che si affidavano ad agenzie minori per guadagnare ed emergere.

I flirt con le celebrità

In pochi mesi, il profilo di Aitiana ha guadagnato 121.000 follower su Instagram. Riceve anche messaggi da celebrità che le chiedono di uscire. È il caso di un noto attore latinoamericano (l'azienda non ha voluto rivelare il nome), "alcuni di noi sono cresciuti guardando la sua serie TV quando erano bambini ", racconta Cruz. "Le ha chiesto di vedersi ma non aveva idea che Aitana non esistesse".

The Clueless ha anche spiegato che sempre più marchi stanno chiedendo all'agenzia il proprio modello o modella personalizzata. "Vogliono avere un'immagine, non una persona reale, ma un influencer virtuale che rappresenti i loro valori".

La vita di Aitiana

Il team crea la vita di Aitana ogni settimana, seduti attorno a un tavolo decidono quale città visiterà, cosa indosserà e quali piatti mangerà a cena. “Ci siamo subito resi conto che le persone seguono le vite, non le immagini. E così abbiamo creato intorno a Aitana una storia da raccontare." Non solo, il team di The Clueless ha anche costruito la personalità della modella virtuale. È appassionata di fitness, determinata e premurosa.

"L’abbiamo creata sulla base di ciò che le persone amano di più. Abbiamo pensato ai gusti, agli hobby e alle nicchie che sono stati di tendenza negli ultimi anni ", spiega Cruz. Per esempio, i capelli rosa rimandano alla moda orientale che ha colonizzato l'Europa negli ultimi anni.