Cosa sappiamo del nuovo social network che vuole lanciare Mark Zuckerberg Al momento il nome deciso per il nuovo social è P92. Non è ancora chiaro quando verrà rilasciato sul mercato, ma soprattutto non è chiaro se sarà una costola di Instagram o avrà una nuova app dedicata.

A cura di Valerio Berra

Qualche anticipazione era già arrivata, quando una serie di slide riservate a una riunione per i dipendenti erano trapelate alla stampa. Ora però le notizie sono sempre di più e secondo la BBC sarebbero state anche confermate da una serie di dipendenti. Meta, la holding guidata da Mark Zuckerberg, sarebbe al lavoro su un nuovo social network. Per adesso il nome di questo nuovo social è P92. Dovrebbe essere qualcosa a metà tra Twitter e una costola di Instagram.

Nessuno ha ancora capito davvero da che parte stia andando il progetto. L’idea di base è quella di partire da Instagram creando un ambiente collegato (che sia un'app oppure una nuova funzione) in cui gli utenti possono concentrarsi sui contenuti di testo, creando un feed che assomiglia molto a quello di Twitter. Per Meta sarebbe un nuovo passaggio. Di fatto l’unico social che ha creato fino questo momento è stato Facebook, Instagram è stato acquisito nel 2012 per circa un miliardo di dollari.

La conferma di Meta

Dopo le supposizioni e le fughe di notizie, un portavoce di Meta ha confermato alla BBC che il progetto è reale: “Stiamo esplorando un social network decentralizzato autonomo per la condivisione di aggiornamenti di testo”. Le parole vengono attribuite a un generico portavoce di Meta, la formula che la holding utilizza quando vuole diffondere dei messaggi senza però attribuirli a una figura specifica. In questo modo ha aggiunto anche: “Riteniamo che ci sia un'opportunità per uno spazio separato in cui creatori e personaggi pubblici possono condividere aggiornamenti tempestivi sui loro interessi”.

Il lancio di Notes e la decentralizzazione

Forse è presto per fare un bilancio definitivo su Note, la funzione introdotta da Instagram che permette di scrivere delle piccole note personali nella sezione messaggi. Certo. Non sembra che abbia funzionato molto visto che dopo l'entusiasmo dei primi giorni questo tipo di messaggi stanno un po’ scomparendo. Instagram sembra intenzionata a potenziare ancora di più la sua app, visto anche il lancio dei canali broadcast. Forse alla base di tutto c’è la paura di perdere terreno con l’avanzata di TikTok.

In questa nuova funzione, Instagram per la prima volta dovrebbe introdurre anche la decentralizzazione, quel sistema che consente agli utenti di gestire l’infrastruttura che permette alla piattaforma di funzionare. In questo modo gli utenti potranno portare nella nuova funzione follower che provengono sia da Instagram che da Mastodon, la piattaforma che a lungo ha cercato di fare da rivale a Twitter.