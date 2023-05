I primi dettagli del nuovo Instagram, così i testi cambieranno completamente l’app Dalle prime informazioni la nuova funzione di Instagram dovrebbe arrivare sul mercato a fine giugno. Al momento non è ancora stata annunciata da Meta ma nonostante questo una docente dell’University of California è riuscita a pubblicare i primi dettagli.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nome in codice Barcelona. Nome ancora più in codice P92. Secondo una serie di documenti pubblicati da Lia Haberman, professoressa di Social e Influencer Marketing all’University of California, Instagram è pronta a presentare uno dei cambiamenti più grandi di tutta la sua storia. Questa volta il bersaglio è Twitter. Nella sua newsletter ICYMI Haberman ha pubblicato quello che sembra uno screen di una nuova funzione di Instagram che potrebbe cambiare l’uso di questo social. Al momento non è ancora arrivata nessuna conferma ufficiale da parte di Meta, la società guidata da Mark Zuckerberg di cui fa parte anche Instagram.

La slide pubblicata sembra rubata a qualche presentazione interna. Si tratta di un'app testuale, direttamente collegata a Instagram, che secondo le informazioni pubblicate da Haberman dovrebbe avere come nome in codice P92. Da altre fonti questo progetto era stato definito Barcelona. Il feed è completamente diverso da quello a cui siamo abituati. Sembra che sia composto da elementi presi sia da Instagram che da Twitter.

Le prime impressioni sulla nuova app

C’è la possibilità di scrivere dei piccoli testi, di lasciare cuori, commentare o inoltrare contenuti. Ai testi si possono anche allegare immagini. Un mondo diverso da Instagram, anche se non si capisce esattamente come sarà connesso. P92 infatti viene presentata come "la nuova app testuale di Instagram per le conversazioni”. Potrebbe essere una nuova funzione da cui si accede da Instagram o addirittura un’app da scaricare a parte.

Leggi anche Le trattative tra Meta e Siae per far tornare la musica su Instagram stanno andando sempre peggio

Per gli appassionati, questa era stata la stessa strategia adottata da TikTok quando sulle orme di BeReal ha lanciato TikTok Now. Non esattamente il successo social del 2022. Nella presentazione P92 guarda anche verso le alternative di Twitter, sembra che sia compatibile anche con Mastodon. Sempre secondo le informazioni raccolte da Haberman, l’app dovrebbe arrivare sul mercato alla fine di giugno.