Mark Zuckerberg VS Elon Musk: chi vince sul ring secondo i bookmaker Secondo i siti di scommesse il Ceo di Meta vincerebbe lo scontro, quest’anno infatti ha conquistato una medaglia d’oro nella gara di Brazilian Jiu Jitsu e una d’argento nel Guerrilla Jiu Jitsu Team di San Jose.

A cura di Elisabetta Rosso

Sul sito di scommesse BetOnline, in mezzo a Djokovic e Alcaraz sono apparsi anche i nomi di Elon Musk e Mark Zuckerberg. Non è un errore, i due miliardari della Silicon Valley potrebbero infatti scontrarsi su un ring di MMA. Il guanto di sfida è stato lanciato sulla terra del rispettivo impero: Twitter e Instagram. E ora i bookmaker stanno scommettendo sul papabile vincitore della sfida. Zuckerberg è già consacrato come vincente, (con l’83% di chance) d'altronde il Ceo di Meta, negli ultimi mesi si è rivelato un campione di Jiu Jitsu. Elon Musk ha un curriculum meno solido, anche se non è estraneo alle arti marziali. Ha infatti spiegato ci aver praticato in adolescenza judo, taekwondo, karate, e anche Jiu Jitsu. Ma l'asso nella manica di Musk (almeno secondo lui) sarebbe una mossa segreta, la mossa del Tricheco. In poche parole sdraiarsi sull'avversario senza fare nulla. Anche la madre di Musk, Maye è entrata nella discussione scrivendo un tweet: "In realtà, ho annullato il combattimento. Non gliel'ho ancora detto. Ma continuerò a dire che il combattimento è annullato, per ogni evenienza…". Ora non è chiaro che il battibecco, nato da un post di Twitter, si trasformerà in uno scontro sul ring o verrà annullato come dice mamma Musk , ma sui siti di scommesse c'è già chi punta sul miliardario vincente.

Come nasce la sfida sul ring

Mario Nawfal, un utente du Twitter pubblica un articolo, spiega che Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg, è pronta a lanciare un nuovo social per fare concorrenza a Twitter. Nel post scrive:"Il chief product officer di META, Chris Cox, ha descritto Project 92 come "la nostra risposta a Twitter" e ha affermato che consentirà agli utenti di Instagram di trasferire automaticamente i propri follower e le informazioni degli utenti direttamente alla nuova app". Sotto tra i commenti Elon Musk appare anche la risposta di Musk: "Sono sicuro che la Terra non vede l'ora di essere esclusivamente sotto il controllo di Zuck senza altre opzioni".

In mezzo alla mischia emerge un altro commento, quello di un utente che suggerisce a Musk di stare attento a Zuckerberg. Il CEO di Meta infatti a maggio ha portato a casa una medaglia d'oro nella gara di Brazilian Jiu Jitsu e una d'argento nel Guerrilla Jiu Jitsu Team di San Jose. Per Elon Musk non è un problema: “Sono pronto per la gabbia, se lui ci sta”. Tutto poteva finire lì, con una delle tante provocazioni del miliardario lasciata in sospeso, e invece Zuckerberg risponde. Su Instagram pubblica una story con un tweet di Elon Musk e un solo commento: “Inviami la posizione”. Elon Musk ribatte pubblicando il Vegas Octagon, il ring ottagonale chiuso da una rete utilizzato dai giocatori di MMA, e ammette che userà la mossa del tricheco: “Ho questa grande mossa che chiamo ‘The Walrus', dove mi sdraio sopra il mio avversario e non faccio nulla”.