Luciana Litizzetto copia le battute? Noemi Mariani a Fanpage.it: “Sono uguali alle mie, rubati mesi di lavoro” Noemi Mariani ha 33 anni, vive a Milano e lavora come copywriter. Su Instagram e TikTok da oltre un anno pubblica video in cui commenta gli annunci per case in affitto o in vendita su Milano. Ha raccolto tutto nel suo format Case da Incubo.

“Io ho fatto una collezione di annunci immobiliari destinati proprio agli studenti fuorisede”. La sera del 19 febbraio Luciana Litizzetto inizia il suo monologo a Che Tempo Che Fa. Come da liturgia è seduta sul bancone, presieduto da Fabio Fazio. Dopo i calzini di Re Carlo III, i cavilli di Silvio Berlusconi e le (scarse) competenze politiche di Rosa Chemical, Litizzetto comincia un monologo sugli affitti sproporzionati di Milano. Tema noto, di cui negli ultimi mesi si sono occupati giornali, programmi tv di approfondimento, di intrattenimento e anche tanti creator. Una delle prime ad aver portato questo tema sui social è Noemi Mariani.

Copywriter, 33 anni, Noemi è meglio nota sui social come MangiaPregaSbatty è l’autrice del format Case da Incubo. Ogni settimana prende un annuncio immobiliare e lo commenta. Come aveva spiegato a Fanpage.it lo scorso ottobre i video hanno raccolto milioni di visualizzazioni, visto che hanno toccato una lunga serie di problemi che tutti affrontano quando devono cercare casa a Milano.

È per questo che si è stupita quando Litizzetto non solo ha preso le immagini delle stesse case commentate nei suoi video ma ha anche puntato su battute molto simili. La creator ha spiegato che appena la comica ha cominciato il suo monologo è stata sommersa da segnalazioni, tutte poi raccolte in un Reel che mette ha confronto i suoi video e le battute andando in onda a Che Tempo Che Fa.

Domenica sera eri davanti alla televisione quando hai visto il monologo?

No, non ho la tele da credo 12 anni. Mi è stato segnalato. Prima una mia amica mi ha mandato un video su WhatsApp, poi parecchie persone hanno iniziato a scrivermi per segnalarmi cosa stava succedendo. In pratica ha rifatto Case da Incubo. Ho messo insieme tutto e poi ho creato il montaggio che ho pubblicato.

Sei stata contattata dagli autori di Litizzetto?

No. Però so che hanno contatto la pagina Un Terrone a Milano, una pagina Instagram che sta facendo una serie di video su persone che vivono in case improbabili a Milano. Gli avevano chiesto anche dei video. Poi però non ne hanno più fatto niente. Certo, loro hanno 180.000 follower e la spunta blu. Io sono più piccola ma non è che possono rubarmi i contenuti.

C’è la possibilità che sia solo una coincidenza?

Ma, guarda. Faccio questi video da più di un anno. Su TikTok non fanno mai meno di 10.000 visualizzazioni, ho collaborato con Le Iene e Piazza Pulita. Se stai cercando informazioni sul tema degli affitti a Milano sui social è impossibile non trovarmi. Le battute poi sono proprio tutte uguali. Ma poi, cosa vuoi che ne sappia Litizzetto di cosa vuol dire cercare un affitto a Milano?

Come ti sei sentita quando hai visto i video del monologo?

Faccio video da più di anno. Tutte le settimane. È faticoso. Finalmente il tema che porto avanti arriva in televisione, sulla Rai. E ti senti proprio come uno squalo piccolo divorato dagli squali grossi. Già avevano preso la mia stessa idea, ma ora anche le battute?

Hai intenzione di fare qualcosa?

Anche volendo dire “Faccio causa?”. Contro chi la faccio? Contro la Rai. Mi sembra difficile.

Il tuo Case da Incubo cosa diventerà ora?

I video continuerò a farli. Il format va bene. Sto scrivendo anche un libro su questo tema, è la storia di una ragazza che viene sfrattata e si trova a dover cercare casa a Milano. Per le elezioni regionali insieme a Tommaso Greco e Un Terrone a Milano ho chiesto ai candidati cosa volevano fare sul tema degli affitti. Ma non penso che mi darò alla politica.