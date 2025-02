video suggerito

L'incredibile fotografia oltre l'orizzonte della Terra: non sembra nemmeno il nostro pianeta L'immagine è stata scattata sulla Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Don Pettit. È riuscito a immortalare all'alba la Terra ancora buia e la Via Lattea sullo sfondo.

A cura di Elisabetta Rosso

NASA | Lo scatto della Terra vista dalla ISS

Un fascio di luce bianca che abbraccia la Terra, sullo sfondo la Via Lattea, oblunga e gassosa. L'immagine è stata scattata sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dall'astronauta Don Pettit appena prima dell'alba. Le aree terrestre visibili sono ancora avvolte nell'oscurità e infatti il pianeta, di solito caratterizzato da un blu intenso, in questa foto assume sfumature verde muschio. L'arco di luce che lo circonda delinea il bordo dell'atmosfera del pianeta, il confine tra la Terra e lo Spazio.

Coprotagonista della fotografia è la Via Lattea, immortalata di taglio appare nitidissima. "L'astronauta della NASA Don Pettit ha utilizzato una macchina fotografica con impostazioni di bassa luminosità e lunga durata per catturare questa immagine del 29 gennaio 2025 della Via Lattea che appare oltre l'orizzonte terrestre", ha spiegato la Nasa. Le impostazioni della camera hanno permesso di sfocare in primo piano la Terra e catturare sullo sfondo le stelle della Via Lattea. In quel momento, spiega l'agenzia, la Stazione Spaziale Internazionale stava orbitando a 265 miglia sopra l'Oceano Pacifico al largo della costa del Cile.

La foto scattata da Don Pettit

Pettit fa parte dell'equipaggio Expedition 72 della NASA, insieme a lui, sulla Stazione Spaziale Internazionale ci sono gli astronauti Suni Williams, Butch Wilmore e Nick Hague. Williams e Wilmore da luglio sono bloccati nello spazio, il rientro dei due astronauti di Boeing Starliner è previsto a marzo. "Gli astronauti stanno esplorando una varietà di fenomeni spaziali a beneficio degli esseri umani dentro e fuori la Terra", ha spiegato la Nasa, "tra questi la produzione farmaceutica, sistemi avanzati di supporto vitale e sequenziamento genetico in microgravità".

Non è la prima foto scattata da Pettit nello Spazio. A dicembre aveva pubblicato un'altra immagine della Terra con la Grande Nube di Magellano e la Piccola Nube di Magellano sullo sfondo. "Ho utilizzato un dispositivo di tracciamento fatto in casa con esposizioni temporali necessarie per fotografare i campi stellari", aveva spiegato Pettit su X. Per lo scatto della Terra verde sembra che abbia utilizzato lo stesso stratagemma.