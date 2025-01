L’aurora boreale si vede dalla Stazione Spaziale: il video mozzafiato dell’astronauta della NASA L’astronauta della NASA Donals Pettit ha condiviso uno straordinario video dell’aurora boreale vista dalla Stazione Spaziale Internazionale mentre sorvolava il cielo del Canada orientale: “Le emissioni aurorali erano a un’altitudine di circa 120 km dalla Terra, molto al di sotto della nostra orbita, quindi ci volavamo sopra”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

Uno screenshot del video dell'astronauta Donals Pettit, che ha catturato l'aurora boreale sopra il Canada orientale dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS)

Quando si vede, l’aurora boreale regala emozioni straordinarie con i suoi colori che fluttuano nell’atmosfera, anche quando la si ammira dallo spazio. Questo punto di vista insolito e decisamente suggestivo è stato catturato dall’astronauta della NASA Donals Pettit attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che ha filmato l’affascinante bagliore mentre sorvolava il cielo del Canada.

Il video dell’aurora boreale di “un verde intenso” è stato pubblicato domenica 5 gennaio ma mostra in timelapse il fenomeno che si è verificato nella notte del 4 gennaio sopra il Canada orientale: “Le emissioni verdi a 557 nm sono a circa 120 km, molto al di sotto della nostra orbita, quindi ci voliamo sopra – ha scritto l’astronauta su Reddit, dove il video è stato inizialmente pubblicato – . Le emissioni rosse a 640 nm, se presenti, sono a un’altitudine di 300-600 km, quindi voliamo attraverso di esse (la nostra orbita è attualmente a 420 km)”.

Questo significa che, quando le aurore boreali sono più intense, è “come se fossimo rimpiccioliti in una dimensione in miniatura e inseriti in un’insegna al neon” ha spiegato l’astronauta statunitense che ha ripreso la sequenza con una fotocamera Nikon Z9 e un obiettivo grandangolare da 15 millimetri, top di gamma scelto per il suo terzo soggiorno sulla ISS.

Donald Pettit, nato il 20 aprile 1955, è un ingegnere chimico selezionato come astronauta dalla NASA nel 1996, ma è conosciuto soprattutto per la sua astrofotografia orbitale: negli ultimi anni ha catturato migliaia di scie stellari e prodotto sequenze fotografiche uniche, tra cui il famosissimo “Lightning Bugs”, lo scatto di una scia stellare diventata virale nel 2012. Anche con questo suo ultimo video, intitolato “Flying over aurora”, in poche ore Pettit ha superato il milione di visualizzazioni su X.com.