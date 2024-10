video suggerito

Aurora boreale e SAR nei cieli d’Italia il 10 e 11 ottobre: le meravigliose immagini Tra il 10 e l’11 ottobre 2024 i cieli italiani sono stati impreziositi dall’aurora boreale e dai SAR, spettacolari fenomeni luminosi innescati da una potente tempesta solare di Classe G4. Le bellissime immagini scattate dal Lazio e dalle Marche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come ampiamente preannunciato, tra il 10 e l'11 ottobre 2024 la meravigliosa aurora boreale si è nuovamente manifestata nei cieli d'Italia, accompagnata da un altro fenomeno luminoso affine chiamato SAR. Lo spettacolo è stato visibile in larga parte dello “Stivale” a occhio nudo, regalando emozioni e ricordi indelebili a tantissime persone. In molti, del resto, ancora non credevano di poter ammirare un'aurora alle nostre latitudini, nonostante gli annunci degli esperti e i rari ma comunque significativi precedenti.

Aurora boreale e SAR in Italia il 10-11 ottobre 2024. Credit: Enrico Villa

Non a caso, per tutta la notte i social network sono stati inondati da commenti pieni di entusiasmo e stupore, corredati da fotografie meravigliose scattate dal Trentino Alto Adige fino alla Sicilia; sì, perché il fenomeno è stato talmente intenso che è risultato ben visibile praticamente da quasi tutta l'Italia, fatta eccezione per i luoghi funestati dal cielo nuvoloso. In tanti hanno dovuto attendere il cuore della notte, ma sono stati ampiamente ripagati dal sacrificio. Fra l'altro i giorni 10 e 11 devono particolarmente fortunati per questo spettacolo di luci colorate, considerando che il precedente evento, alle nostre latitudini, si era verificato esattamente tra il 10 e l'11 maggio.

Aurora boreale e SAR in Italia il 10-11 ottobre 2024. Credit: Giacomo Salomone

Nel nostro articolo potete ammirare le splendide fotografie scattate da Giacomo Salomone ed Enrico Villa, che le hanno gentilmente concesse a Fanpage.it per la pubblicazione. Il primo ha assistito allo spettacolo astronomico da Campo Catino – una località turistica montana provincia di Frosinone (Lazio) – dopo aver combattuto a lungo con il meteo sfavorevole; il secondo ha immortalato l'aurorale boreale e il fenomeno SAR nei pressi di Senigallia, in provincia di Ancona (Marche). Gli scatti sono stati ottenuti con obiettivi grandangolari (dai 17 ai 50 millimetri) con un'esposizione di pochissimi secondi; ciò indica quanto fosse intenso il fenomeno, perfettamente visibile senza l'ausilio di strumenti ottici in molte zone d'Italia. Chiaramente le foto più belle che stanno impreziosendo le nostre bacheche sono frutto di esposizioni più o meno lunghe e post produzione, anche se i bagliori colorati dei caratteristi archi dell'aurora – principalmente tinti di rosso e magenta – risultano evidenti anche nei file “grezzi” (RAW).

Aurora boreale e SAR in Italia il 10-11 ottobre 2024. Credit: Enrico Villa

Ma perché siamo stati così fortunati dal poter assistere all'aurora boreale (un'aurora polare nell'emisfero settentrionale) alle nostre latitudini? La ragione risiede nel fatto che il campo magnetico terrestre è stato colpito da un intenso flusso di particelle cariche elettricamente (plasma) scagliato dal Sole, a causa di un fenomeno chiamato espulsione di massa coronale o CME. Questo evento, associato ai brillamenti e in grado di liberare una quantità di energia paragonabile all'esplosione di centinaia di migliaia o milioni di bombe atomiche contemporaneamente, se diretto verso la Terra può dar vita alle tempeste geomagnetiche o solari.

Aurora boreale e SAR in Italia il 10-11 ottobre 2024. Credit: Giacomo Salomone

Più è veloce ed energetico il vento solare, maggiori sono l'intensità della tempesta solare e il valore dell'indice kp, un parametro con scala da 0 a 9 che indica l'attività magnetica e aurorale. Tra il 10 e l'11 ottobre 2024 si è scatenata una durevole tempesta solare acuta (Classe G4, la seconda in ordine di potenza) con indice kp praticamente al massimo. C'erano dunque gli ingredienti principali per poter vedere l'aurora anche in Italia; del resto, più è violento il fenomeno, più bassa è la latitudine in cui possono manifestarsi le aurore.

Aurora boreale e SAR in Italia il 10-11 ottobre 2024. Credit: Enrico Villa

Le particelle cariche elettricamente del vento solare tendono a interagire con quelle dei gas presenti nell'alta atmosfera (ionosfera), come ad esempio l'ossigeno e l'azoto, innescando reazioni che sfociano negli spettacolari fenomeni luminosi e colorati. Gli archi aurorali si generano per via del fatto che le particelle eccitate i dispongono lungo le linee della magnetosfera; è questo il motivo per cui ai poli, verso i quali convergono tali linee, i fenomeni colorati sono più facilmente visibili.

Aurora boreale e SAR in Italia il 10-11 ottobre 2024. Credit: Giacomo Salomone

Ma l'aurora boreale non è stato l'unico fenomeno ottico osservabile stanotte in Italia. Come nelle scorse occasioni, principalmente dal nostro Paese sono stati visibili i SAR o “Archi rossi aurorali stabili”. Essi non dipendono dall'interazione delle particelle del plasma con i gas della ionosfera, ma come spiegato da spaceweather.com rappresentano “un segno di energia termica che si disperde nell’atmosfera superiore dal sistema di correnti ad anello della Terra, un circuito a forma di ciambella che trasporta milioni di ampere attorno al nostro pianeta”. Si manifestano durante le intense tempeste geomagnetiche e in genere sono deboli, difficili da vedere a occhio nudo. Lo spettacolo dell'aurora e dei SAR è stato trasmesso in diretta streaming dal Virtual Telescope Project guidato dall'astrofisico Gianluca Masi.