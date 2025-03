Guarda il mondo da un oblò: il video surreale catturato dalla stazione spaziale Tiangong Le immagini ipnotiche mostrano i paesaggi terrestri dall’alto dalle stazione spaziale cinese. Spesso gli astronauti durante le missioni catturano viste inedite della Terra da condividere poi sui social. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Montagne innevate, oceani, nuvole che lentamente attraversano il deserto, tutto in formato oblò. La China National Space Administration (CMSA), ha pubblicato un video registrato dalla stazione spaziale Tiangong. Il filmato, di due minuti e mezzo, mostra una sequenza di riprese dall'alto. Le immagini ipnotiche seguono la rotazione terrestre regalando una visione suggestiva della Terra. Una vista non comune che permette di osservare il mondo incastrato nell'oblò tondo della stazione cinese.

Tiangong è una stazione spaziale modulare progettata per consolidare il ruolo della Cina tra le grandi potenze spaziali. È composta da tre moduli, Tianhe (il modulo centrale, lanciato nel 2021) e i laboratori Wentian e Mengtian (aggiunti nel 2022). È più piccola della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ma potrebbe espandersi in futuro. Al momento ospita tre astronauti (taikonauti) inviati nello spazio il 30 ottobre 2024 per una missione di sei mesi, sono in programma 86 esperimenti di ricerca scientifica e tecnologica spaziale.

Spesso gli astronauti durante le missioni catturano paesaggi spaziali o viste inedite della Terra da condividere poi sui social. A febbraio, per esempio, l'astronauta Don Pettit ha postato un raro scatto della Terra all'alba con la Via lattea sullo sfondo. La foto mostra anche il bordo dell'atmosfera del pianeta, il confine tra la Terra e lo Spazio che appare come un arco di luce.

Ci sono poi gli scatti storici come Earthrise, la celebre immagine scattata il 24 dicembre 1968 durante la missione Apollo 8 (è la prima foto a colori della Terra scattata da un essere umano da un altro corpo celeste) e The Blue Marble, 1972, scattata dall'Apollo 17, utilizzata per anni come simbolo della Terra vista dallo spazio. Infine i celebri ISS Timelapse Videos, i filmati della Stazione Spaziale Internazionale che offrono spettacolari timelapse della Terra. La NASA’s ISS Earth Observatory pubblica regolarmente video e immagini del pianeta riprese dalla ISS, mostrando fenomeni naturali come aurore boreali, cicloni o tempeste. Il video della stazione spaziale Tiangong offre una nuova prospettiva sulla Terra vista dal suo oblò.