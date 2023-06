Libero Mail e Virgilio tornano accessibili, come ottenere i ristori e cosa succede alle vecchie mail Dopo sei giorni dai primi disservizi, il provider ItaliaOnline ha spiegato in un comunicato stampa che Libero Mail e Virgilio sono tornati a funzionare. Nel comunicato l’azienda ha anche spiegato che per i clienti saranno previsti dei ristori, anche se non è ancora chiaro in che termini.

A cura di Elisabetta Rosso

Dopo cinque giorni di down arriva la comunicazione ufficiale da parte di Libero Mail e Virgilio mail. Il provider ItaliaOnline ha spiegato che da diverse ore le caselle di posta sono accessibili. Non solo, ha spiegato che i messaggi ricevuti nei giorni del down saranno recapitati: "Non possiamo che ringraziare i milioni di utilizzatori di Libero Mail e Virgilio mail per la pazienza dimostrata, oltre a ribadire che come sempre la nostra priorità è stata quella di agire per tutelare i dati e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile". Ora sul portale DownDetector le segnalazioni sono basse ma c'è da dire che mentre scriviamo questo articolo siamo fuori dal normale orario di ufficio.

È il secondo down dopo gennaio, ItaliaOnline ha spiegato che il disagio è dovuto a un aggiornamento del sistema. I malfunzionamenti sono iniziati il 14 giugno, a molti utenti quando hanno provato a entrare nella loro casella di posta elettronica sono comparsi i seguenti messaggi: "Servizio in manutenzione", "Credenziali non riconosciute" oppure "HTTP ERROR 505", l'errore 505 compare quando una pagina web non si carica.

Cosa bisogna fare per ottenere i ristori

Non è ancora chiaro se ci saranno o meno rimborsi monetari. Tutto sta nel capire cosa abbia fatto scattare il down. Per il grave disservizio di gennaio, che aveva bloccato l'accesso a 9 milioni di utenti per diversi giorni, ItaliaOnline aveva dato ai suoi utenti normali il 20% in più di memoria per la propria casella di posta. Per gli utenti premium aveva aumentato la durata dell'abbonamento. In quel caso ItaliOnline aveva parlato di ristori, non di rimborsi. Esattamente come ha fatto in questo comunicato.