Le rivelazioni su Musk in Ucraina: “Ha tolto internet per bloccare un attacco contro la Russia” Tra le anticipazioni contenute nella nuova biografia di Elon Musk sono emersi anche parecchi retroscena sulla guerra in Ucraina. Dal 2022 Elon Musk sostiene il governo di Kiev garantendo la connessione internet in diverse zone del Paese con la rete satellitare Starlink.

A cura di Valerio Berra

Il 12 settembre verrà pubblicata Elon Musk, un titolo secco per la nuova biografia dell’uomo che guida Tesla, X e SpaceX. È un appuntamento molto atteso per due motivi. Il primo è che questa biografia è stata scritta da Walter Isaacson, autore della storica biografia su Steve Jobs uscita nel 2011. Il secondo è che racconterà gli ultimi anni di Elon Musk, quelli in cui l’imprenditore ha strappato un ruolo centrale su diversi fronti. Elon Musk è l’uomo più ricco del mondo, ha mandato i primi astronauti nello spazio con un mezzo costruito negli Stati Uniti dopo il pensionamento dello Space Shuttle, ha comprato Twitter e sostenuto apertamente l’Ucraina. Ed è proprio da questo fronte che arrivano le ultime rilevazioni su Elon Musk.

Il ruolo di Elon Musk nella guerra in Ucraina

Uno dei primi obiettivi in tutte le guerre sono le infrastrutture che permettono le comunicazioni. La guerra in Ucraina non ha fatto eccezione. Mentre l’esercito russo cominciava a invadere i territori attorno a Kiev, Elon Musk ha deciso da che parte schierare la sua tecnologia. Musk ha inviato a Kiev tutti gli strumenti necessari per far funzionare Starlink, il sistema di internet satellitare gestito da SpaceX.

In breve, attraverso Starlink è possibile connettersi a internet ad alta velocità da qualunque luogo. La connessione viene garantita da una rete da migliaia di satelliti lanciati in orbita da SpaceX negli ultimi anni. In Italia il kit per accedere alla connessione Starlink costa 300 euro, a cui si devono aggiungere 50 euro al mese di abbonamento. In Ucraina questi satelliti hanno permesso di mantenere attivi i collegamenti tra i civili anche sotto i bombardamenti.

Il rapporto tra Musk e il governo ucraino non è stato sempre sereno. Nel febbraio del 2023 Musk ha deciso di limitare l’uso di internet in Ucraina. La decisione è arrivata dopo una serie di ricostruzioni sull’uso di Starlink per guidare i droni ucraini. La presidentessa di SpaceX aveva detto Gwynne Shotwell: “La tecnologia Starlink non è mai stata pensata per essere utilizzata come un’arma ma per scopo umanitario”. Alla fine, dopo una serie di appelli, la crisi era rientrata.

Le nuove dichiarazioni di Elon Musk

Le nuove dichiarazioni di Elon Musk contenute nel libro di Isaacson riguardano proprio questo punto. La notizia è riportata dalla CNN in esclusiva, ma fa parte delle anticipazioni che stanno arrivando sull’opera. L’ultima riguardava il rapporto con la figlia più grande. Ora nelle nuove pagine svelate si parla di un episodio in cui Musk avrebbe deciso di tagliare la connessione internet in Ucraina per sventare un attacco in Crimea. Scrive il giornalista Sean Lyngaas: