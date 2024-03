Perché un gruppo di eco-attivisti ha appiccato un incendio vicino a una fabbrica Tesla Il gruppo Vulkan ha rivendicato l’attacco accusando l’azienda di Elon Musk di contaminare le falde acquifere e di utilizzare enormi quantità di acqua potabile. La risposta di Musk è stata netta: “Sono o i più stupidi eco-terroristi sulla Terra”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È bastato bruciare i cavi dell'alta tensione per bloccare lo stabilimento Tesla in Germania. Un gruppo di attivisti appostato nel bosco vicino alla Gigafactory ha appiccato il fuoco, l'incendio è stato domato, ma i danni alle linee hanno interrotto l'elettricità alla fabbrica di auto elettriche, situata nel Land di Brandeburgo. L'attacco è stato rivendicato dagli ambientalisti del gruppo Vulkan.

"La fabbrica contamina le falde acquifere e consuma enormi quantità della già scarsa risorse di acqua potabile per i suoi prodotti", si legge nella lettera del gruppo. "Tesla è un simbolo del ‘capitalismo verde'". Non solo. Tesla ha recentemente annunciato l'intenzione di ampliare lo stabilimento, finora unico in Europa, che ha aperto due anni fa.

"Questi sono o i più stupidi eco-terroristi sulla Terra o sono burattini di coloro che non hanno buoni obiettivi ambientali", ha scritto Elon Musk su X. “Fermare la produzione di veicoli elettrici, piuttosto che di veicoli a combustibile fossile, è extrem dumm”, ha detto, usando quindi l'espressione tedesca che significa “estremamente stupido”

La battaglia degli ambientalisti

In una lettera il gruppo Vulkan ha rivendicato l’attacco, secondo gli attivisti la fabbrica consuma sia risorse naturali, sia manodopera. Ha inoltre accusato Tesla di contaminare le falde acquifere e di utilizzare enormi quantità di acqua potabile. Si è già discusso molto infatti, a livello locale, dell'elevato utilizzo delle acque sotterranee da parte dell'azienda, visto che la regione soffre di siccità da diversi anni. Non solo, parte della foresta dovrà essere abbattuta per far posto ai locali della fabbrica.

Non è la prima volta. Nel 2021 il gruppo Vulkan aveva rivendicato un altro incendio doloso a una torre trasmittente del cantiere della fabbrica Tesla, accusando l’azienda di non essere “né ecologica né socialmente giusta”.

Le conseguenze dell'incendio

La fabbrica Tesla produce attualmente circa 500.000 automobili all’anno, l’azienda di proprietà di Elon Musk vuole raddoppiare questa cifra. Secondo il direttore dello stabilimento, Andre Thierig, i danni ammontano a centinaia di milioni di euro e causeranno l’interruzione della produzione fino alla fine della settimana.

Il ministro degli Interni del Brandeburgo, Michael Stübgen, ha dichiarato che le autorità giudiziarie “puniranno severamente” coloro che saranno ritenuti responsabili del sabotaggio. L'attacco avrebbe danneggiato le infrastrutture elettriche e messo in pericolo migliaia di persone. Le azioni Tesla, quotate alla Borsa di Francoforte, sono scese del 2,8% in seguito alla notizia dell'incendio.