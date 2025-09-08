Le reliquie di Carlo Acutis sono già un affare: su eBay un rosario si vende a più di 2.500 euro

Il 7 settembre Carlo Acutis è diventato santo. Nato nel 1991, Acutis è il patrono di internet e il primo santo della generazione millennial. Ha già una larga base di devoti, tanto che le piattaforme online sono piene di oggetti con il suo nome. Ci sono anche delle reliquie, o almeno. Così si presentano. Abbiamo navigato tra gli annunci: ecco cosa abbiamo trovato.

Gli annunci sono veloci. Vengono pubblicati, restano per qualche ora e poi spariscono. Lo spunto per scrivere questo articolo è partito dall’annuncio di una reliquia su eBay. Non abbiamo fatto in tempo a capire cosa fosse che un utente l’aveva già acquistato. 3.400 euro per un frammento del santo. O per qualcosa usato da lui. Venduto. Dopo due ore ne è spuntato un altro.

Il marchandise legato a Carlo Acutis è fiorente su eBay. Lo specifichiamo. Non si tratta di nulla di ufficiale. Non sono oggetti legati alla famiglia di Carlo Acutis. Sono libri, medaglie, statuette, oggetti sacri, icone, tutti ispirati alla figura del santo. Acutis, classe 1991, è morto il 12 ottobre del 2006 a causa di una leucemia. Il 10 ottobre del 2020 è stato beatificato da Papa Francesco. Il 7 settembre del 2025 invece è stato proclamato da Papa Leone XIV insieme a Piergiorgio Frassati.

Quali sono gli oggetti più costosi dedicati a Carlo Acutis in vendita su eBay

L’annuncio con il prezzo più alto non offre molte garanzie. Viene presentato come una reliquia. Un rosario fatto a mano e usato dal santo. Nelle foto non c’è nessun certificato di autenticità. Solo un rosario con grani colorati, uno croce in metallo e dietro un santino in cartone di Carlo Acutis. Tutto mostrato con foto in scarsa qualità fatti con gli oggetti venduti.

L’annuncio chiede 2.789 euro. Nelle ultime 24 ore è stato visto da 117 persone. Utenti che con buona probabilità stanno cercando qualche traccia di Carlo Acutis dopo la canonizzazione. Non è l’oggetto venduto al prezzo più alto. La medaglia d’oro è vinta da una statua in legno di Carlo Acutis. È venduta dall’account Ovunque_Proteggimi, specializzato in statue. Una riproduzione in legno di Carlo Acutis alta 100 centimetri è venduta a 5.100 euro.

EBAY | Il rosario di Carlo Acutis venduto a 2.700 euro

Tutto il merchandise di Carlo Acutis, dai rosari alle spille

Scorrendo gli annunci vediamo parecchie statue. In resina, in legno, dipinte a mano, con gli occhi in vetro o dipinti. Ci sono poi sedicenti reliquie più piccole. Un sigillo venduto a 505 euro. Un santino venduto come reliquia da 153 euro. Diciamo sedicenti perché mentre scriviamo gli annunci di reliquie non sono accompagnati da spiegazioni o certificati. Ci sono edizioni di pregio dei libri su Carlo Acutis. Piemme vende la nuova edizione di “Il segreto di mio figlio”, volume scritto dalla madre Antonia Salzano Acutis, per 17,96 euro. Su eBay si può trovare una Royal Edition dello stesso libro a 165,91 euro. Anche qui, non crediamo sia ufficiale.

Più scorriamo verso il basso, più i prezzi si fanno abbordabili e gli articoli di dubbio gusto. Un set di candele con stampato il volto di Acutis, un portachiavi a forma di icona a 35 euro, una maglietta con la sagoma del santo senza i particolari del volto a 30,20 euro (a cui sommare 40 euro di spedizione dagli Stati Uniti).

Segnaliamo un arazzo a 20 euro, un francobollo a 4 euro, la bottiglietta di acqua santa con icona di Carlo Acutis a 5,73 euro e una calamita di 5 cm x 7 cm a 2 euro. L’analisi del merchandise si chiude dopo 18 pagine di ricerca e oltre 1.000 annunci che vendono prodotti legati al nome del ragazzo. Il più economico? Un santino di Carlo Acutis con preghiera: 1 euro. Più 3 per la consegna.