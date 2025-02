video suggerito

L'altra versione di Trump Gaza, una riviera con il mare pieno di sangue: il video di un italiano Andrea Gastaldon è un direttore creativo italiano. Sui social pubblica immagini e video creati con l'intelligenza artificiale. Il 12 febbraio ha pubblicato la sua versione della Riviera del Medio Oriente, il progetto lanciato da Donald Trump per far gestire la Striscia di Gaza agli Stati Uniti trasformandola in un luogo di villeggiatura.

A cura di Valerio Berra

I due video partono dallo stesso discorso di Donald Trump, quello in cui a inizio febbraio aveva detto di voler trasformare la Striscia di Gaza nella Riviera del Medio Oriente. Qualcuno, non ancora identificato, ha chiesto all’intelligenza artificiale di immaginare una Trump Gaza, un luogo di villeggiatura di lusso, dove i gazawi sono solo camerieri e ballerini. È il video che Donald Trump ha diffuso sui canali social, scatenando una lunga serie di condanne.

Prima che il video di Donald Trump venisse riportato in parecchie bacheche social, un artista italiano aveva pubblicato su Instagram una versione alternativa della Gaza immaginata da Trump. Il corto si chiama Strip in Trip, è stato pubblicato su Instagram il 12 febbraio e il suo autore è Andrea Gastaldon. Si presenta come direttore creativo e spiega di usare spesso l’intelligenza artificiale nei suoi progetti. La sua Strip in Trip è stata riproposta da diversi account in questi giorni in risposta a Trump Gaza.

Le immagini di Strip in Trip

Se quella di Trump Gaza è una celebrazione, quella si Strip in Trip è una critica. Anche qui si vedono capi di Stato in costume mentre si godono il mare di Gaza ma con un particolare diverso rispetto a Trump Gaza. Qui le macerie della guerra ci sono ancora e il sangue delle vittime ha tinto il mare di rosso. Si vedono Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Giorgia Meloni, Joe Biden e Ursula von der Leyen. I protagonisti spalmano la protezione solare, sorseggiano cocktail, giocano con le pistole ad acque e guardano filmare sulla sdraio. Ci sono anche Mark Zuckerberg che fa surf e Elon Musk che piange mentre gioca con il modellino di un razzo.

Come è stato creato il video che mostra la distonia di Gaza

Andrea Gastaldon ha chiarito quali strumenti ha usato per creare questo video di Gaza. Le immagini sono state create con Grok, l’intelligenza artificiale lanciata da Elon Musk. Il montaggio è stato fatto con Kling e l’editing con CapCut. L’effetto rispetto al video di Trump Gaza è molto più realistico: una distopia ad alta definizione.