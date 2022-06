La nuova modalità di Spotify ti permette di sfidare chi vuoi a karaoke C’è un però: Spotify Karaoke non è stata ancora disponibile per tutti gli utenti. L’azienda riferisce che il lancio a livello globale è previsto nei prossimi mesi.

A cura di Lorena Rao

Dopo Tesla, anche Spotify ha deciso di abbracciare il canto, con Spotify Karaoke. Si tratta di una nuova funzionalità che permette di cantare i propri brani preferiti. Non solo: l'app sarà in grado di valutare la tua performance, attraverso un punteggio "precisione". In questo modo, Spotify si trasforma in un perfetto party game da fare in compagnia o in una divertente esperienza canora da solista. Basta scegliere un brano qualsiasi per dare inizio alla sfida. Nello specifico, da smartphone serve selezionare l'opzione "Testi" scrollando in basso, altrimenti da computer è sufficiente cliccare sul microfono in basso a destra dello schermo.

C'è un però: Spotify Karaoke non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Lo confermano i giornalisti di Mashable, le cui app di Spotify sono ancora sprovviste della nuova funzionalità. L'azienda riferisce che il lancio a livello globale è previsto nei prossimi mesi. Tuttavia vi sono già alcuni fortunati che hanno potuto testare l'inedita modalità, i quali hanno esternato la loro gioia su Twitter, il social dall'uccellino blu.

Chi è riuscito a ottenere Spotify Karaoke, afferma di essersi ritrovato la funzione già all'interno dell'app. Alcuni consigliano invece di aggiornate l'applicazione. Anche qui però vi sono voci contrastanti: diversi utenti affermano di essere ancora in attesa, nonostante l'aggiornamento. Vi è comunque una notizia certa: Spotify Karaoke non sarà un'esclusiva degli utenti Premium, ma sarà disponibile a tutti gli abbonati.

Spotify Karaoke rischia di rendere l'app un vero e proprio fenomeno. Da risorsa passiva per ascoltare la musica, Spotify si trasforma in un'esperienza attiva attraverso cui cantare le proprie canzoni preferite con amici o da soli. Una mossa che può avere un grosso appeal sia nella vita reale che sui social, oltre a rappresentare un ulteriore modo per gli artisti di diffondere i loro brani.