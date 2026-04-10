La NASA rilascia gli sfondi ufficiali con le foto della missione Artemis 2: come scaricarli gratis

Le spettacolari immagini della Luna e della Terra scattate dall’equipaggio Orion durante il sorvolo del satellite sono ora disponibili in alta risoluzione. Ecco come personalizzare il proprio dispositivo con gli scatti storici della missione Artemis 2.

Credits: NASA

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Con la missione Artemis 2, degli esseri umani sono tornati a orbitare attorno alla Luna per la prima volta dal 1972. A bordo della navicella Orion, un equipaggio internazionale composto da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen ha affrontato un viaggio di circa dieci giorni, spingendosi più lontano dalla Terra di quanto fatto negli ultimi cinquant'anni. Durante lo storico sorvolo della superficie lunare, gli astronauti hanno scattato fotografie memorabili che la NASA ha voluto mettere a disposizione degli appassionati per poter essere usate come sfondo per lo smartphone. In attesa della conclusione del viaggio di Orion – l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico è previsto per stanotte, sabato 11 aprile, intorno alle due del mattino – è già possibile scaricare i wallpaper della missione. Ecco come fare.

Come scaricare gli sfondi per smartphone

Gli sfondi di Artemis 2 sono stati ottimizzati per l'utilizzo su dispositivi mobili: tutte le immagini sono in formato verticale 9:16 con risoluzione 1080×1920 pixel in modo da essere adattabili alla maggior parte degli smartphone, anche quelli leggermente più piccoli. Ottenerli è davvero semplice. Basta:

Visitare la pagina dedicata sul sito della NASA.

Scegliere dall'elenco di elenco di fotografie che possono essere scaricate gratuitamente e impostati come sfondi .

. Selezionare l'immagine desiderata e avviare il download

Le foto della collezione: dalla Terra alla faccia nascosta della Luna

Le foto adattate dalla NASA comprendono alcuni degli scatti più significativi regalatici dall'equipaggio di Artemis 2. La copertina se la prendono ovviamente tutte le immagini che riprendono da vicino la superficie lunare. "Lunar close up" è per esempio la fotografia che immortala il bacino Polo Sud-Aitken (il cratere visibile più grande e più antico del nostro satellite), mentre "Edge of Lunar Day" ritrae il suggestivo confine tra il giorno e la notte lunare. Per chi volesse scaricare uno sfondo con il lato non visibile della Luna – quello che non vediamo mai a causa della rotazione sincrona con il nostro pianeta – l'immagine è "New Moon View". Presenti ovviamente anche tutti i nuovi scatti della Terra, come "Earthrise", che mostra il nostro pianeta sorgere dalla superficie lunare.

Dove scaricare tutte le immagini della missione Artemis 2

Oltre agli sfondi per smartphone, la NASA ha reso disponibile sul proprio sito un archivio completo con tutte le immagini ad alta risoluzione acquisite durante il sorvolo (flyby) della Luna. Scatti della Terra vista dallo spazio, dettagli della navicella e momenti di addestramento dell'equipaggio possono essere scaricati gratuitamente e utilizzati anche su computer.