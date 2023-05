La musica italiana torna su Instagram, ma non per sempre Con un comunicato stampa Siae ha annunciato che la trattativa con Meta è andata a buon fine: a partire da oggi verrà sbloccato tutto il catalogo delle canzoni Siae, sia per le Story che per i Reel. L’accordo però è transitorio e dovrà essere discusso di nuovo, probabilmente già entro la fine di quest’anno.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alla fine un accordo è stato fatto, anche se solo transitorio. La musica italiana torna su Meta e soprattutto torna su Instagram, dove le canzoni vengono utilizzate sia nelle Story che nei Reel. L’annuncio questa volta è arrivato direttamente dalla Società Italia degli Autori ed Editori (Siae) con un comunicato in cui spiega di aver raggiunto una serie di punti con Meta, la holding gestita da Mark Zuckerberg che raccoglie (fra le altre piattaforme) Facebook, Instagram e WhatsApp. Il rinnovo dell'accordo era saltato il 16 marzo, con Siae che denunciava le condizioni imposte da Meta e Meta che accusava Siae di voler strappare accordi migliori della media del mercato europeo. Nelle prime settimane dallo strappo la trattativa sembrava destinata a naufragare, visti i toni utilizzati dalle due parti. Il 21 aprile era intervenuto anche l'Antitrust che ha chiesto a Meta di far tornare disponibili le canzoni italiane.

Nel comunicato pubblicato in queste ore da Siae sembra invece che alla fine si sia trovato un punto d'incontro: “Esprimiamo soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto, ma Siae rimane comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti, continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo improntato all'equità e alla trasparenza, così come chiede anche la direttiva europea sul Copyright. Siae si impegna inoltre a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall'Antitrust".

Perché l'accordo è solo transitorio

Da quello che si è appreso, l'accordo non è definitivo. Anzi. Meta e Siae avrebbero semplicemente concordato per i prossimi mesi la proroga dell'accordo in vigore nel 2022. L'accordo quindi andrà ancora rivisto. Intanto però, come conferma Meta, sarà possibile di nuovo accedere a tutto il catalogo Siae e verranno ripristinate le canzoni anche per i Reel e le Story in evidenza in cui la musica è stata eliminata nei mesi scorsi. Non cambierà nulla per le canzoni degli artisti italiani che hanno affidato i diritti della loro musica a SoundReef. Potevano essere usate prima sui social di Meta e potranno essere usate anche ora.