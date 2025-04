video suggerito

La foto della super nave da guerra costruita in Corea del Nord: forse è la più grande della sua flotta I satelliti di Maxar Technologies and Planet Labs hanno scattato delle foto del porto di Nampo, costa ovest della Corea del Nord. Qui si vede il cantiere di una enorme nave da guerra costruita per l'esercito di Kim Jong Un. Nei mesi scorsi le truppe della Corea del Nord sono state impiegate anche nella guerra in Ucraina.

A cura di Valerio Berra

Per adesso è solo una foto satellitare. Ma il sospetto sollevato da diversi media, a partire dalla CNN, è che dietro questa sagoma ci sia la più grande nave da guerra costruita per la flotta della Corea del Nord. Le immagini sono state scattate da Maxar Technologies and Planet Labs lo scorso 6 aprile. Porto di Nampo, costa ovest della Corea del Nord.

Secondo le analisi della CNN parliamo di una “guided-missile frigate (FFG)”, una fregata in grado di lanciare missili che possono andare contro obiettivi sulla terra e sul mare. La nave è lunga circa 140 metri. Non è chiaro esattamente quali armamenti ci saranno a bordo della nave. Dalle dimensioni però dovrebbe essere la più grande della flotta del Paese.

L’esercito della Corea del Nord e il rapporto con Mosca

Negli ultimi mesi i soldati della Corea del Nord sono entrati in azione in Ucraina. Una missione al fronte su cui le informazioni ufficiali sono state molto poche. Circa 11.000 secondo fonti ucraine. A gennaio 2025 secondo Oleksandr Syrsky, comandante delle forze armate ucraine, ha detto che solo la metà era sopravvissuta.

Nonostante gli sforzi dei servizi di Kiev, il numero di soldati nordcoreani catturati è stato molto basso. Preferiscono morire in battaglia o addirittura suicidarsi, forse per paura delle ritorsioni verso le famiglie di origine. Dalle prime ricostruzioni sembra che il compito dei soldati nordcoreani fosse quello di combattere nelle regioni del Kursk, un fronte presidiato però senza nessuna competenza militare.

Poche le notizie su di loro. Forse il documento più interessante sono gli appunti trovati nella giacca di Jong Kyong Hong, 27 anni. Morto in combattimento nel Kursk, Jong Kyong Hong aveva conservato un diario della sua missione in Ucraina, con tanto di appunti sulle tattiche militari usate per abbattere i droni: si agisce in tre, uno fa da esca e gli altri due sparano.