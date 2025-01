video suggerito

Ucraina, Zelensky: “Catturati due soldati nordcoreani nel Kursk. Saranno interrogati: il mondo deve sapere” Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che due soldati nordcoreani sono stati catturati nella regione russa di Kursk e ora sono diretti a Kiev dove saranno interrogati dai servizi segreti: “Il mondo deve sapere la verità su ciò che sta accadendo”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato attraverso i suoi canali social che nella regione russa di Kursk, dove da mesi si sta intensificando l'offensiva dei suoi uomini, sono stati catturati due soldati nordcoreani, che sono rimasti feriti e che saranno trasferiti a Kiev per essere interrogati.

"I nostri soldati hanno catturato personale militare nordcoreano nella regione di Kursk. Due soldati, sebbene feriti, sono sopravvissuti e sono stati trasportati a Kiev, dove ora stanno comunicando con il Servizio di sicurezza dell'Ucraina", ha detto Zelensky su Telegram, accompagnando il suo messaggio con foto e video dei due prigionieri, aggiungendo che "non è stato un compito facile: le forze russe e altro personale militare nordcoreano solitamente giustiziano i feriti per cancellare ogni prova del coinvolgimento della Corea del Nord nella guerra contro l'Ucraina", ha rimarcato il leader, dicendosi "grato" ai soldati ucraini "che hanno catturato questi due individui".

E poi ancora: "Come tutti i prigionieri di guerra, questi due soldati nordcoreani stanno ricevendo l'assistenza medica necessaria. Ho dato istruzioni al Servizio di sicurezza ucraino di consentire ai giornalisti il contatto con questi prigionieri. Il mondo deve sapere la verità su ciò che sta accadendo", ha aggiunto Zelensky.

Secondo dati delle forze ucraine e occidentali, sono circa 11mila i soldati nordcoreani schierati nella regione di Kursk, dove le forze ucraine occupano diverse centinaia di chilometri quadrati dopo aver organizzato un'incursione transfrontaliera nell'agosto dell'anno scorso. La scorsa settimana, il segretario di Stato americano Antony Blinken aveva affermato che più di mille soldati nordcoreani erano stati uccisi o feriti a Kursk nell'ultima settimana di dicembre.

Il servizio di sicurezza ucraino, l'SBU, ha rilasciato sempre via Telegram un video che presumibilmente mostra i soldati. Nel filmato, come riporta la CNN, il portavoce dell'SBU afferma che uno dei nordcoreani è stato catturato il 9 gennaio dalle forze speciali ucraine e l'altro dai paracadutisti ucraini. "Sono trattenuti in condizioni appropriate che soddisfano i requisiti del diritto internazionale", ha affermato. Il video mostra i due soldati su letti a castello in una cella. Uno ha una ferita alla mascella. Nessuno dei due parla. Un medico non identificato afferma che il secondo soldato ha una gamba fratturata. Il portavoce dell'SBU ha precisato che "la comunicazione con loro avviene tramite interpreti di coreano", in collaborazione con il servizio di intelligence sudcoreano.