La Ceo di OnlyFans: “Siamo il social più inclusivo e più sicuro di tutto internet” Amrapali Gan ha risposto alle accuse della BBC. Il media britannico aveva pubblicato un’inchiesta in cui venivano mostrate immagini di minori pubblicate su OnlyFans.

A cura di Elisabetta Rosso

La BBC accusa OnlyFans di aver lasciato circolare contenuti illegali. La Ceo della piattaforma Amrapali Gan risponde “è il social media più sicuro e più inclusivo”. Dietro questo scontro c'è un'indagine su NewsNight della BBC, dove sono state scoperte immagini di minori sul sito. L'inchiesta è partita da un investigatore statunitense che ha trovato 10 immagini in cui venivano ritratti dei minori, immagini che avevano le filigrane di OnlyFans e quindi con tutta probabilità erano stato pubblicate e diffuse sul sito. “Qualunque sia il loro metodo al momento ci sono ancora delle crepe”, ha spiegato l’investigatore alla BBC. Non solo, la BBC ha mostrato anche come ragazzine minorenni vendono video espliciti su OnlyFans.

La risposta di OnlyFans

Amrapali Gan a questo punto ha accusato la BBC di aver impedito ai tecnici di OnlyFans di indagare, dal momento che i loro giornalisti non avevano mai consegnato le prove. “Quando è stata sollevata questa affermazione anonima, abbiamo chiesto loro delle prove per consentirci di indagare, determinare se fosse vero e di intraprendere le azioni appropriate per proteggere le persone online. La BBC ha rifiutato di fornire alcun dettaglio o prove e quindi non hanno permesso a OnlyFans di indagare su questa affermazione" ha spiegato la Ceo.

Arampali Gan è stata nominata amministratrice delegata di OnlyFans l’anno scorso, e da allora è iniziato un lavoro per migliorare la sicurezza del sito. “Lavoriamo – ha spiegato – attivamente con le forze dell’ordine. Se qualcuno pensa di poter caricare contenuti illegali, lo segnaleremo. Siamo davvero la piattaforma social più sicura e inclusiva”. Anche Katy Balir, chief strategy officer di OnlyFans, ha sostenuto che il sito è sicuro. “Abbiamo investito in modo significativo nel miglioramento dei nostri strumenti di verifica di età dell’età e dell’identità.” Ha anche spiegato che stanno monitorando attivamente attraverso l'intelligenza artificiale e la moderazione umana, per assicurarsi che non si verifichino abusi.

Il problema della sicurezza online

Secondo il rapporto redatto da Ofcom, l'organismo di controllo delle comunicazioni del Regno Unito, le misure messe in atto da OnlyFans stanno funzionando."Ofcom è lieta di vedere un sito adottare misure per implementare processi di verifica dell'età che sembrano più solidi rispetto a quelli tradizionali", ha affermato. Eppure non basta. L'indagine su NewsNight è solo l'ultima di una lunga serie, ci sono stati diversi casi di inchieste che hanno scovato materiale illegale sulla piattaforma. Sempre la BBC a maggio aveva trovato il video di un uomo che pagava dei senzatetto per fare sesso con lui davanti alla telecamera, o servizi di prostituzione sposnsorizzati.