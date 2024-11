video suggerito

Kevin Parker dei Tame Impala ha creato lo strumento "per esprimere davvero ciò che senti": cos'è The Orchid Il nuovo synth sviluppato da Telepathic Instruments si chiama The Orchid, ha una matrice di otto tasti di selezione e modifica degli accordi e una tastiera a ottava singola. Sarà disponibile a partire dal 18 dicembre.

A cura di Elisabetta Rosso

Lo strumento definisce una canzone. Non è un caso che l'arrivo dei primi sintetizzatori sul mercato mainstream negli anni '70 abbiano spianato la strada per nuovi generi fino a quel momento impensabili. In testa la musica elettronica. Questo, Kevin Parker dei Tame Impala, lo sa bene. E infatti quando ha presentato il suo nuovo strumento The Orchid ha spiegato: "Quando scrivi una canzone, uno strumento è il tramite tra ciò che hai in mente e ciò che ascolti. Non sempre sai cosa stai cercando, ma lo riconosci quando lo senti".

The Orchid è un "sintetizzatore hardware avanzato per la generazione di accordi", ha una matrice di otto tasti di selezione e modifica degli accordi, e una tastiera a ottava singola per permettere agli utenti di scegliere una nota fondamentale e attivare l'accordo. Il synth ha anche un doppio altoparlante integrato, una porta Midi out, una batteria ricaricabile e opzioni di voicing.

"The Orchid ti aiuta a esprimere ciò che senti o a trovare l’idea che stavi cercando", ha spiegato Parker. "Spesso sento che una canzone ha un destino tutto suo, un percorso cosmico su cui non hai alcun controllo". The Orchid è rivolto sia a musicisti esperti sia a sperimentatori occasionali.

Come funziona il nuovo synth di Kevin Parker

The Orchid è stato sviluppato da Telepathic Instruments. Il design è essenziale e retro futuristico è stato ideato da Ignacio Germade. Il synth "include anche un motore di sintesi polifonico a 16 voci con ambiente integrato, effetti di modulazione, un motore di sintesi dei bassi separato esclusivamente per le basse frequenze, doppi altoparlanti stereo integrati, una tastiera sensibile e una batteria ricaricabile", si legge nella descrizione. Si possono anche applicare effetti integrati come delay, riverbero e loop. Ha tre sintetizzatori integrati: un sintetizzatore sottrattivo analogico virtuale polifonico, un sintetizzatore FM per modulazioni e un'emulazione di "pianoforte vintage".

Quando costa The Orchid e quando sarà possibile comprarlo

Orchid sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 18 dicembre. Costerà 549 dollari. Inizialmente saranno disponibili solo 1.000 synth. "Prima dell'ampia distribuzione dello strumento, i proprietari avranno la possibilità di modellarlo e perfezionarlo come parte del Garden, una comunità online in collaborazione con Patreon. Ulteriori dettagli saranno annunciati a breve", si legge sul sito di Telepathic Instruments. I primi acquirenti avranno la possibilità quindi di apportare modifiche prima del lancio ufficiale sul mercato.