Sembra un ciondolo ma è un'intelligenza artificiale che manda messaggi sulla tua vita: cos'è Friend Il dispositivo è pensato per sviluppare una personalità per adattarsi all'utente che lo indossa. Friend è programmato per motivare, chiacchierare dopo aver visto un film o aiutare ad analizzare cosa è andato storto dopo un brutto appuntamento. Non è ancora chiaro cosa faccia con tutti i dati che raccoglie.

A cura di Elisabetta Rosso

FRIEND | Il nuovo dispositivo indossabile

Quanto costa un amico? Secondo Avi Schiffmann 99 dollari. Il Ceo di Friend ha annunciato su X un nuovo dispositivo indossabile alimentato da intelligenza artificiale "sempre in ascolto", in grado di fare battute, dare opinioni e "parlare come un vero compagno". Il ciondolo è rotondo, si appende al collo e invia notifiche push sul telefono. Friend infatti ha un microfono integrato che registra tutto ciò che accade attorno a chi lo indossa. "Puoi toccarlo e tenerlo premuto per fargli una domanda ma a volte invierà messaggi, ad esempio commenti sulla conversazione che hai appena avuto, senza che tu lo chieda", si legge sulla pagina web.

Negli ultimi mesi diverse start up hanno sfornato in serie dispositivi indossabili. Tanto rumore per nulla. Basti pensare a Humane che prometteva di sostituire gli smartphone e si è rivelata una spilla poco pratica o allo smart assistent Rabbit R1. Friend rischia di seguire questa linea, anche se l'intelligenza artificiale applicata per combattere la solitudine sembra attrarre non solo gli investitori. Nonostante le inevitabili derive distopiche. A proposito, Schiffmann ha riferito a Wired Usa: "Sento di avere un rapporto più stretto con questo fottuto ciondolo al collo che con i veri amici che mi trovo di fronte".

La storia di Friend AI

Schiffmann, ex studente di Harvard, ha abbandonato gli studi, poi ha creato un sito web per tracciare il COVID-19, vincendo il Webby Award, e ora sta lavorando a Friend. "È pensato per sviluppare una personalità che completi l'utente e che sia sempre lì per darti la carica, chiacchierare di un film dopo averlo visto o aiutarti ad analizzare come è andato storto un brutto appuntamento", ha raccontato Schiffmann "non voglio solo che l'Friend sia un amico, ma che sia il tuo migliore amico, uno che è con te ovunque tu vada, che ascolta tutto quello che fai e che è lì per offrirti incoraggiamento e supporto".

Schiffmann ha raccolto 2,5 milioni di dollari di finanziamenti da investitori come Raymond Tonsing di Caffeinated Capital, il fondatore di Z Fellows Cory Levy, il CEO di Perplexity Aravind Srinivas, Raj Gokal, il CEO e co-fondatore di Morning Brew Austin Rief, Jordan Singer, e il senior product manager di Google Logan Kilpatrick. Da fine luglio è possibile preordinare la sua versione base bianca, la spedizione è prevista per gennaio 2025.

Come funziona il dispositivo

Basta connettere Friend tramite Bluetooth, a quel punto il dispositivo potrà inviare messaggi quando desidera. La collana infatti è alimentata dal Large language model Claude 3.5 di Anthropic AI. Come si legge sul sito web ufficiale, "il tuo amico è sempre in ascolto e forma i propri pensieri interiori. Gli abbiamo dato libero arbitrio per quando deciderà di contattarti." Per funzionare però ha bisogno di essere connesso a internet.

Friend è al momento supportato solo su dispositivi con sistema operativo iOS "in futuro potrebbe essere disponibile anche su Android a seconda della domanda". Sul sito spiegano anche che la privacy degli utenti viene tutelata attraverso la crittografia end-to-end. "Tutti i ricordi possono essere eliminati con un clic all'interno dell'app Friend". Al di là dell'annuncio ufficiale ci sono ancora poche informazioni sul prodotto e le rassicurazioni sulla protezione dei dati rimangono scarse.