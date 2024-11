video suggerito

Intesa Sanpaolo down oggi, problemi con l'app della banca: perché non funziona e cosa sta succedendo Dalle 16:00 di oggi l'app di Intesa Sanpaolo ha smesso di funzionare. I clienti delle banca non riescono ad accedere all'applicazione. Il down sembra molto severo: al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali.

A cura di Valerio Berra

A partire dalle 16:00 di oggi, lunedì 25 novembre, l’app di Intesa Sanpaolo ha cominciato a mostrare dei problemi. Stando alle segnalazioni registrate sul portale Downdetector i problemi riguardano soprattutto l’accesso da mobile. L’app aveva registrato anche una serie di down a novembre. Come si può vedere su Downdetector infatti anche il 18 novembre c’era stato un down significativo.

Secondo quello che stiamo registrando non è possibile accedere all’app della banca né da mobile né da web. Come succede sempre in questi casi, il down non ha una localizzazione a livello territoriale. Le segnalazioni si concentrano semplicemente nelle aree più popolate. Guardando il grafico di Downdetector potrebbe trattarsi anche solo di un problema temporaneo. Le segnalazioni sono ancora alte ma sembra abbiano già toccato il loro picco.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni registrate per Intesa Sanpaolo