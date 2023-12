Intesa Sanpaolo down oggi, bloccati i servizi della banca: cosa sta succedendo Non si conoscono ancora le cause che hanno portato al down dell’app e dell’home banking, al momento sono più di 1000 gli utenti che hanno segnalato i malfunzionamenti sul portale Downdetector. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Le prime segnalazioni sul portale Downdetector sono inizate alle ore 15.00 di oggi, 21 dicembre. Gli utenti stanno riscontrando problemi ad accedere all'app e al sito di Intesa Sanpaolo. Non è chiaro quale sia la natura dei malfunzionamenti, la banca non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. I clienti hanno spiegato che faticano ad accedere via app e che non riescono a utilizzare i servizi bancari per smartphone. Le segnalazioni arrivano da tutta Italia, in particolare dalle città di Roma, Milano, Napoli, Perugia, Bologna, Torino e Genova, come mostra la mappa su Downdetector.

Tra i commenti sul portale un cliente ha spiegato che mentre utilizzava l'app è apparso il seguente messaggio: "Gentile cliente, un problema tecnico ha impedito l'esposizione del patrimonio, la preghiamo di riprovare più tardi." Al momento sono più di 1000 gli utenti che hanno segnalato problemi ad accedere sul sito, sull'app e a utilizzare i servizi bancari. Sembra però che non ci siano problemi con i pagamenti, abbiamo provato ad effettuare un acquisto con il pos ed è andato a buon fine.

INTESA SANPAOLO | Il messaggio apparso ai clienti

I problemi riscontrati dagli utenti

Non si conoscono le cause che hanno portato al down dell’app e dell’home banking. Molti utenti però stanno facendo fatica ad accedere, e infatti una volta aperta l'app della banca compare il messaggio: "Ci scusiamo ma, per un problema tecnico non puoi proseguire. Per favore, riprova più tardi".

Le segnalazioni iniziate alle 15.00 sono cresciute raggiungendo il picco poco prima delle 16.00. I clienti su Downdetector hanno scritto: "Devo fare un pagamento urgente e come spesso capita è tutto bloccato, qui però siamo sotto Natale e non esiste proprio, è davvero una vergogna". Un altro utente sotto aggiunge: "Ho un investimento da disinvestire urgentemente, e questa baracca va in blocco. Sto seriamente valutando di togliere tutto, sono dilettanti allo sbaraglio e sono stufo di pagare il canone a caro prezzo".

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni degli utenti