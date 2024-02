Intesa San Paolo down oggi, problemi con l’app: perché non funziona e cosa sta succedendo Problemi oggi per l’app di Intesa San Paolo, l’applicazione di home banking ha smesso di funzionare dalle 17.30 al momento le cause non sono ancora note: i clienti non riescono ad accedere e a fare bonifici online. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Oggi, 26 febbraio, l’app della banca Intesa Sanpaolo ha smesso di funzionare in diverse parti d’Italia. A partire dalle 17:30 migliaia di utenti hanno cominciato a segnalare malfunzionamenti di diverso tipo. C’è chi non riesce ad accedere all’app, chi non riesce a fare pagamenti tramite bonifico. Alcuni dicono l’app durante le operazioni si interrompe e comincia a riprodurre messaggi di errore. Il numero delle segnalazioni è alto, come si può vedere sul portale Downdetector.it, specializzato in questo tipo di problemi.

Cosa sta succedendo: i problemi in corso

Su Downdetector.it molti clienti stanno scrivendo tutti i problemi che stanno incontrando: “Ho un investimento da disinvestire urgentemente, e questa baracca va in blocco. Sto seriamente valutando di togliere tutto”. Alcuni utenti segnalano che i problemi sono anche da pc: “Non funziona sia da smartphone che da computer”. E ancora: “Risolvete perché non posso fare nessun genere di pagamento online. È come essere senza denaro se non si avesse il contante od altri conti”.

Per alcuni correntisti i problemi sono iniziati prima delle 17:30: "Dalle ore 15 é impossibile accedere. Devo disinvestire urgentemente e poi per certo cambio banca". Oppure: "Non funziona niente da tutto il pomeriggio, questi son matti".

Come accedere a Intesa Sanpaolo

Alcuni utenti spiegano che, almeno da mobile, ci sarebbe una soluzione per superare il down: “L'autorizzazione di bonifici sul sito web non riesce ad avvenire dall'app sul telefono perchè quest'ultima va in loop. Bisogna salvare il bonifico come bozza, uscire, riprenderlo dall'app e ivi esegui”. Per fare andare l’app invece basta installarla di nuovo: “È bastato disinstallare l'app e re-installarla e a noi (due clienti) è andato tutto a posto”. Al momento non è ancora chiaro quando l'app tornerà a funzionare completamente per tutti i clienti.