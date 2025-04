video suggerito

Instagram lancia una nuova app per creare i video: come scaricare Edits La nuova app di editing video vuole sfidare CupCut. Meta da un lato prepara il terreno per il possibile ban di TikTok, dall’altro consegna ai creator un nuovo strumento per legarli in modo più saldo alle sue piattaforme. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Rosso

Mentre TikTok cerca di capire quale sarà il suo destino negli Stati Uniti, Instagram lancia Edits. "È un'applicazione per la creazione di video pensata per i creator che amano realizzarli direttamente dal loro telefono", ha spiegato Meta in una nota. In altre parole Edits è molto simile a CapCut, app di proprietà di ByteDance. Si posso modificare, montare e creare video da zero, direttamente sullo smartphone.

Non solo, entrambe le app sono legate a un determinato social (anche se i video creati si possono pubblicare su ogni piattaforma). CupCut ha lavorato per anni in tandem con TikTok, Edits lo farà con Instagram e Facebook. Il piano di Meta sembra chiaro: tenersi pronta. Un eventuale ban di TikTok infatti trascinerebbe con sé nel baratro altre app di proprietà di ByteDance, tra queste, anche CapCut.

Comunque vada Meta cadrà in piedi. Se CupCut venisse davvero smantellato finirebbe per riempire subito un buco enorme nel mercato dell'editing, in caso contrario si trova tra le mani uno strumento da consegnare ai creator per legarli in modo più saldo alle sue piattaforme.

Gli strumenti presenti su Edits

Edits, ha spiegato Adam Mosseri, Ceo di Instagram, è un'app per lavorare su video e pubblicarli su qualsiasi piattaforma, non solo Instagram. "Ha tutti gli strumenti di editing che ti aspetteresti, la possibilità di condividere bozze con amici e altri creatori e, se decidi di condividere i tuoi video su Instagram, potenti approfondimenti sulle prestazioni di quei video".

Come spiega una nota di Meta su Edits sarà possibile "registrare in diretta filmati più lunghi e avere un'esportazione di alta qualità senza watermark." Non solo, ci sarà "una timeline accurata al fotogramma, editing a livello di clip, funzioni di miglioramento automatico ed effetti, transizioni e animazioni di immagini generate con l’IA."

Con Edits gli utenti potranno consultare gli insight per capire quali sono i nuovi trend, musiche o filtri da utilizzare. "Altre funzioni esclusive di Edits includono una scheda Inspiration che consente di ispirarsi a reel con audio di tendenza e una scheda Idee per tenere traccia delle idee di cui si è entusiasti ma che non si è ancora pronti a creare. Inoltre, sono disponibili i primi strumenti basati sull'intelligenza artificiale, come Ritagli (per isolare persone o oggetti specifici con un tracking di precisione) e Animazione (per trasformare immagini statiche in video coinvolgenti)."

Come creare un video su Edits

Una volta scaricata l'app, è possibile accedere utilizzando le proprie credenziali di Instagram. Una volta entrati è possibile caricare i contenuti multimediali sulla schermata principale. È possibile utilizzare sia video e foto già presenti nella galleria del dispositivo sia crearne di nuovi tramite la fotocamera, con una durata massima di 10 minuti. Nella parte inferiore dello schermo sono presenti diverse opzioni per arricchire e personalizzare i contenuti, tra queste: file audio, testo, adesivi. È possibile anche registrare voiceover, sovrapporre più clip video o utilizzare effetti come il green screen.

L'intelligenza artificiale integrata dovrebbe rendere tutte queste funzioni più intuitive. In futuro sarà disponibile anche la funzione keyframe, che permetterà di modificare atmosfera e stile delle clip, anche più lunghe, con estrema precisione. Una volta completato il montaggio, il video può essere esportato fino alla risoluzione 4K e senza filigrana (a differenza, ad esempio, di CapCut), per poi essere condiviso direttamente su Instagram, Facebook o salvato sul dispositivo.