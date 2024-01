Su Instagram c’è un trucco per non far vedere agli altri quando leggi i loro messaggi diretti (DM) Esattamente come succede per WhatsApp, anche su Instagram è possibile togliere l’opzione “Visualizzato” per i messaggi ricevuti. Si può fare anche per un contatto solo: basta seguire questa guida in sei passaggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Anche su Instagram si potrà togliere la spunta di lettura ai messaggi diretti (DM) in modo da leggerli in incognito e senza veder apparire la notifica Visualizzato. Il sistema usato su WhatsApp per verificare l’invio e la ricezione dei messaggi si basa tutto sulle spunte. Una spunta grigia messaggio inviato, due spunte grigie messaggio ricevuto, due spunte blu messaggio letto. Su Instagram tutto non ci sono spunte ma c’è comunque un modo per vedere quando il nostro messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Quando il messaggio viene letto troviamo scritto: “Visualizzato Adesso”. Da qui la dicitura cambia, prima vengono segnate le ore “Visualizzato 1 h fa” e poi giorni “Visualizzato venerdì”.

Da tempo WhatsApp ha introdotto un’opzione per impedire ai nostri contatti di capire quando leggiamo i loro messaggi. Può essere utile per vari scopi. Tiene alla larga chi vuole che rispondiamo subito appena il messaggio viene visualizzato, ci permette di gestire meglio il nostro flusso di messaggi e ci tutela da chi controlla se siamo online. Ora che Instagram sta diventando una piattaforma sempre più usata anche per i messaggi il social network ha deciso di introdurre un’opzione simile per i suoi messaggi diretti (DM).

Come rimuovere la dicitura “Visualizzato” dai messaggi su Instagram

Togliere l’opzione del visualizzato su Instagram è abbastanza semplice. Non è un’opzione che vale per tutte le chat: si può selezionare anche solo per un contatto. Per farlo la procedure da seguire è questa:

Apri l’app di Instagram

Apri la sezione Direct Messagge

Apri una conversazione

Tocca il nome del tuo contatto

Tocca Privacy e Sicurezza

Togli Conferma di Lettura

Come rimuovere lo stato dell’attività su Instagram

Una volta che apriamo i direct possiamo vedere gli account che sono attivi in quel momento. Spuntano tutti in alto muniti di pallino verde. Per una privacy più attenta è possibile anche disattivare questa opzione. Per farlo bisogna seguire questa procedure:

Apri l’app di Instagram

Apri il tuo profilo

Apri il burger menù (le tre linee orizzontali)

(le tre linee orizzontali) Apri Impostazioni e Privacy

Apri Messaggi e Risposte alle storie

Apri Mostra lo stato di attività

Disabilità l’opzione