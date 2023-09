Come non risultare online su Whatsapp e nascondersi quando si è connessi Si può usare WhatsApp senza risultare online, per farlo basta disattivare lo stato, la conferma di lettura e l’ultimo accesso. Abbiamo realizzato una semplice guida per spiegare come si fa.

A cura di Redazione Innovazione

Si può diventare invisibili su WhatsApp senza risultare online ed è anche piuttosto semplice, basta sapere cosa disattivare. Spesso è capitato di voler usare l'app di messaggistica senza risultare online, per farlo c'è un modo. Si può infatti aprire WhatsApp senza sembrare connessi, utilizzando le opzioni che permettono di nascondere il nostro stato di attività, le conferme di lettura e l'ultimo accesso. Questo vuol dire per esempio che gli altri utenti non potranno sapere se hai visualizzato o meno i messaggi o vedere qual è stato il tuo ultimo accesso. Basta entrare nella sezione impostazione configurare il profilo, e così con qualche click si potrà utilizzare l'app senza sembrare online.

Come nascondere ai propri contatti l'ultimo accesso e lo stato di Whatsapp

spiegando anche la procedura da seguire sia per iphone che per Android, oltre che su Whatsapp web, se necessario spacchettiamo usando due h3

La prima soluzione da adottare per nascondere lo stato di attività su WhatsApp e diventare invisibile è nascondere l’ultimo accesso e lo stato online. Un modo semplice per impedire agli altri utenti di sapere qual è stata l'ultima volta che hai utilizzato l'app. C'è un ma. Disattivando lo stato infatti sarà impossibile visualizzare quello degli altri. La procedura è semplice è cambia a seconda del sistema operativo o della versione mobile o web. Vediamole insieme.

Leggi anche Come scrivere in corsivo, grassetto o barrato su Whatsapp

WHATSAPP | Come nascondere l’ultimo accesso

Nascondere lo stato su un telefono Android

È piuttosto semplice disattivare lo stato su WhatsApp, basta entrare sull'app e seguire questi passaggi: Impostazioni > Account > Privacy > Ultimo accesso e online. A questo punto bisognerà selezionare la voce Nessuno. Per oscurare invece invece il proprio stato bisogna selezionare la voce Stato, premere su Condividi con e poi non selezionare alcun contatto.

Nascondere lo stato su un iPhone

Anche sull'iPhone il procedimento è simile, per prima cosa bisogna aprire WhatsApp, premere poi su Impostazioni > Account > Privacy > Ultimo accesso online e, anche in questo caso premere sulla voce Nessuno. Se si vuole nascondere lo stato su deve poi premere sulla voce Stato e poi sulla dicitura Condividi con, e basta non selezionare alcun contatto

Nascondere lo stato su WhatsApp Desktop

Si può anche oscurare lo stato usando le versioni computer di WhatsApp, disponibile per Windows e macOS e WhatsApp Web. Lo stato però può essere disattivato da quest'ultimo. Per farlo basta seguire qualche semplice passaggio partendo da: Impostazioni > Privacy > Ultimo acceso e online e seleziona l’opzione Nessuno. Per la sezione Chi può vedere quando sono online, invece, basta impostare la voce Identico a ultimo accesso.

WHATSAPP | Come nascondere lo stato

Come nascondere le conferme di lettura

Non solo stato e ultimo accesso, si possono anche disattivare le conferme di lettura per evitare che si veda quando si sta usando l'app di messaggistica. Le spunte blu appaiono sotto ogni messaggio per dimostrare che è stato visualizzato dall'utente. Anche in questo caso, come per l'ultimo accesso, se si disattivano non sarà possibile vedere se i propri messaggi sono stati letti dal destinatario.

Per non mostrare le spunte blu basta seguire qualche passaggio. Per prima cosa entrare nella sezione Impostazioni, e selezionare la voce Privacy, a quel punto apparirà "Conferme di lettura" per disattivarle basta spostarne la levetta su OFF.