Come scrivere elenchi e citazioni direttamente su WhatsApp Su WhatsApp si possono creare liste divise per punti, blocchi di codice informatico e citazioni. Per creare tutte queste formattazioni basta semplicemente aggiungere un simbolo prima di scrivere il testo del messaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ormai su WhatsApp si possono scrivere messaggi in parecchi formati diversi. Ci sono dei comandi per scrivere in corsivo, grassetto o con il testo barrato. È possibile creare un avatar e rispondere ai messaggi con degli sticker personalizzati. Si possono mandare videomessaggi e soprattutto si possono modificare i messaggi. L’app di Meta viene costantemente aggiornata con nuove funzioni: oltre due miliardi di utenti sono tanti da gestire.

A ottobre del 2023 in una versione Beta di WhatsApp è apparso un nuovo sistema di formattazione del testo che nelle settimane dopo è stato esteso anche alle versioni ufficiali dell’app. Si tratta di una nuova serie di comandi che permettono agli utenti di creare tre formati di testo: code block, quote block e liste. Prima di utilizzare questi codici controllate di aver scaricato l’ultima versione dell’applicazione. Si possono usare anche su WhatsApp Web.

Come mandare le liste su WhatsApp

La prima funzione permette di creare su WhatsApp dei testi organizzati con punto elenco come se fossero delle liste. Questa opzione consente di ordinare meglio le informazioni contenute all’interno di un messaggio. Ecco come procedere:

Leggi anche Perché la Francia ha vietato ai suoi ministri di usare WhatsApp

Apri WhatsApp

Seleziona una conversazione

Vai sulla tastiera

Digita –

Scrivi il primo elemento della lista

Vai a capo

Ogni volta che andrai a capo il trattino sarà sostituito da un punto

Come inviare le citazioni su WhatsApp

La funzione delle citazioni o quote block su WhatsApp può essere utile per aiutare qualche contatto a ricordare discussioni passate che non si riescono a recuperare nella conversazione. Non abusatene quindi con il vostro partner. Qui per usarla basta solo un simbolo:

Apri WhatsApp

Seleziona una conversazione

Vai sulla tastiera

Digita >

Lascia uno spazio

Scrivi la frase che vuoi tenere nella grafica della citazione

Come mandare i blocchi di codice su WhatsApp

L’ultima opzione di formattazione che possiamo vedere serve invece per inviare codice informatico o code block. Opzione non essenziale ma che può aiutare il lavoro se siete sviluppatori. Per usarla bisogna seguire questo percorso:

Apri WhatsApp

Seleziona una conversazione

Vai sulla tastiera

Tocca ‘

Scegli l’ultimo segno che si trova verso sinistra quando escono tutti i ‘

Inserisci il codice

Tocca ancora ‘ quando hai finito di inserire il codice

quando hai finito di inserire il codice Metti ‘ alla fine del testo

WABETAINFO | Blocchi codice di WhatsApp