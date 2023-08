Come creare sticker Whatsapp personalizzati e dove trovarne di nuovi È molto semplice creare uno sticker, basta trovare l’app giusta, a volte invece è sufficente selezionarli da una lunghissima lista di scelte presenti sul database. Abbiamo realizzato una guida per usare al meglio gli adesivi su WhatsApp.

A cura di Redazione Innovazione

Sono divertenti e colorati, gli sticker su WhatsApp hanno conquistato gli utenti dell'app di messaggistica. Da tempo sono diventati i protagonisti delle concersazioni online. La scelta è ampia e trovare lo sticker giusto spesso è un'impresa. A volte è necessario crearne uno da zero, magari con la smorfia del porprio cane immortalata in un momento divertente. Trovarli e crearli è abbstanza semplice, ma abbiamo realizzaton una breve guida per spiegare come fare passo dopo passo. Che si tratti di un sistema Android o iOs, basta qualche click per scatenare la fantasia.

Cosa sono gli sticker e come usarli

Gli sticker sono immagini che devono rispettare determinati requisiti. È necessario uno sfondo trasparente, per questo è meglio usare un formato adatto, per esempio Gif o Png, e avere una risoluzione pari a 512 x 512 pixel.

Non solo, è anche necessario che abbiamo un peso inferiore a 100 kB, e per importarli su WhatsApp serve un'icona rappresentativa con risoluzione 96 x 96 pixel e peso inferiore a 50 kB. Come le emoticon, sono un nuovo modo di comunicare semplice e intuitivo, possono essere inviati a chiunque, basterà premere sulla sezione adesivi e scegliere lo sticker giusto per la persona giusta.

Come creare uno skicker con Android

È molto semplice creare uno sticker basta usare un'app, ce ne sono diverse, per Android un'ottima soluzione potrebbe essere Sitcker Studio, ma non è l'unica opzione su Google Play Store. Una volta scelta e installata basta seguire le linee per iniziare la creazione del proprio sticker.

Innnazitutto sarà necessario selezionare la foto che si vuole utilizzare, e poi tracciare il bordo che verrà ritagliato, si può sia usare il tool a mano libera, sia utilizzare forme standard. Una volta terminato basterà premere su Ok e confermare le modifiche. Si può anche aggiungere una cornice personalizzata o delle scritte, quando la creazione sarà finita basterà salvare e scaricare lo sticker sul dispositivo.

Come creare uno skicker con iPhone

Per il sisteam iOs il procediemnto è molto simile, cambiano solo le app a cui fare riferimento per creare uno sticker. Quando si sceglie quale utilizzare è quindi utile specificare sin da subito il sistema operativo, così non si corre il rischio di scaricare un'applicazione non funzionante.

Anche in questo caso basterà selezionare l'immagine, tagliare i bordi e abbellire come si preferisce lo sticker. Ogni app mette a disposizioni funzionalità differenti, ma in generale si può sempre integrare una cornice, una scritta e degli effetti per personalizzare lo sticker. Alla fine, una volta completato, basterà scaricare e salvare lo sticker da inviare su WhatsApp.

Dove trovare gli sticker salvati su WhatsApp

Per essere sicuri di trovare i vostri stiker è importante aggiornare l'ultima versione di WhatasApp, a quel punto per mandare gli stiker basterà avviare una conversazione sull'app di messaggistica, se si usa un sistema Android basta toccare il simbolo della faccina e premere sulla sezione adesivi, quando si aprirà il pannello troverete la lista di stiker salvati sul vostro dispositivo. Se si usa un iPhone o un iPad invece della faccina si dovà cliccare direttamente sul simbolo dell'adesivo.

Per ottenere nuovi sticker bisogna invece premere sul pulsante [+] in alto a destra, selezionare Tutti gli sticker e toccare il pulsante con la freccia verso il basso. Al termine del download potrai trovare gli sticker scaricati nel pannello dedicato, nella sezione I miei sticker, invece, ci saranno gli adesivi importati da applicazioni esterne.

Dove scaricare nuovi sticker WhatsApp



La prima cosa da fare è aprire WhatsApp e poi aprire una conversazione. Come abbiamo detto in basso a destra, di fianco alle Gif, si troveranno gli stiker, e sarà possibili visualizzare i diversi pacchetti da scaricare poi sul proprio dispositivo. C'è però anche un altro modo per avere sempre nuove immagini da utilizzare. Diversi siti e app infatti sono proprio dedicati agli sticker, tra queste Giphy, Gboard, Top Sticker Maker Adesivi, StickerHub.

Dopo aver eseguito l’accesso, basta cliccare sulla voce Stickers per far comparire una lunghissima lista di scelte presenti sul database. Si può anche cercare uno sticker in particolare digitando il nome nella barra di ricerca, che consente di trovarlo immediatamente.